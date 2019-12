Sanremo: sversamento di liquami in strada Solaro, Rivieracqua non interviene e il Comune ci mette una 'pezza' (Foto)

Si va verso una soluzione per risolvere il guasto che da qualche giorno sta provocando lo sversamento di liquami in strada Solaro. C'è un tubo rotto da sostituire (si parla di circa 3 o 4 metri) e l'intervento spetterebbe a Rivieracqua. Ma la società, come noto, è alle prese con una situazione finanziaria a dir poco allarmante e, quindi, non si è resa disponibile per effettuare i lavori.

Così è toccato all'ufficio Ambiente del Comune allestire e finanziare i lavori che inizieranno proprio questa mattina. Sarà l'impresa 'Silvano' a effettuare l'intervento. Poi Palazzo Bellevue procederà con la richiesta di rimborso a Rivieracqua, anche se si pensa che la procedura sarà tutt'altro che semplice conoscendo le attuali disponibilità delle casse di Rivieracqua.