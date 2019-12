Sanremo: strada tra Valloni Tasciaire e Baragallo, il Comune ha fatto i sopralluoghi ma è di difficile realizzazione

Non è di facilissima realizzazione la strada tra regione Valloni Tasciaire, poco sopra la frazione di San Pietro, e la zona di Baragallo a Sanremo. La conferma arriva direttamente dal Comune matuziano, all’indomani della richiesta di alcuni componenti del Consorzio di residenti, che hanno paventato la richiesta di costruzione di una nuova strada.

In attesa dell’assemblea del Consorzio, fissata per martedì prossimo proprio a Baragallo nei locali della Parrocchia, i residenti si stanno muovendo a piedi sulla passerella realizzata dal Comune e, con vetture appropriate, su una mulattiera resa percorribile sempre da lavori eseguiti da palazzo Bellevue. Dopo la riunione di martedì e l’elezione del nuovo direttivo, il Consorzio potrà far partire l’iter progettuale e realizzativo dei lavori per la sistemazione della frana che ha bloccato la strada da alcune settimane.

Un intervento che dovrebbe costare circa 200mila euro e per il quale il Comune ha già confermato l’intervento economico, secondo i termini di Legge. Altro problema, invece, la costruzione della paventata strada verso Baragallo. I consorziati, infatti, hanno sottolineato come si tratti di una strada molto breve (tra i 120 ed i 150 metri) ma, secondo quanto evidenziato dal Comune non sarebbe di facile realizzazione.

Nei giorni immediatamente successivi alla frana, infatti, il Dirigente Danilo Burastero ed i tecnici di Palazzo Bellevue hanno eseguito un sopralluogo sulla strada ed è stato confermato come non sia così agevole la sua costruzione. È molto stretta e servirebbe addirittura realizzare un piccolo viadotto, con costi che si avvicinano ai 500mila euro, senza dimenticare i diversi espropri e tempi particolarmente lunghi necessari.

Dal Comune confermano che l’intenzione di costruire la strada tra Valloni Tasciaire e Baragallo c’è, ma servono tempi e finanziamenti che ora vengono a mancare. Ora il Consorzio dovrà velocizzare la progettazione ed il lavoro per sistemare la strada franata ed il Comune ha confermato che interverrà economicamente.