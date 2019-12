Il Consigliere ventimigliese Francesco Mauro questa mattina ad Imperia alla cerimonia per Santa Barbara

Francesco Mauro, capogruppo di Fratelli d'Italia a Ventimiglia, ha partecipato su delega del sindaco Gaetano Scullino, alla cerimonia in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare ad Imperia.

“Come amministratore e come cittadino – ha detto - esprimo la mia vicinanza e la mia ammirazione per questi due corpi dello Stato italiano, che ci rendono orgogliosi di loro. Non nascondo di essermi emozionato quando abbiamo ricordato con un minuto di silenzio i Vigili del Fuoco scomparsi Ad Alessandria. Non ringrazierò mai abbastanza per il lavoro che svolgono e spero che anche a livello nazionale ci si renda conto dell'importanza di questi uomini e donne sempre pronti ad aiutare il prossimo”.