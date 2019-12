Da SanremoBio torna il cerotto detox, la vera innovazione nel benessere

Il cerotto detox rappresenta la vera innovazione nel campo del benessere.

Si applicano di notte ed agiscono quando si dorme. Gli ingredienti sono completamente naturali e si ha il vantaggio di non dover andare in giro con dei cerotti applicati sul corpo.

Ogni trattamento dura 5 giorni ed è testato con una formula che depura il tuo organismo in modo naturale. Sono studiati per ridurre i livelli di metalli pesanti e tossine nel sangue.

Il Cerotto Disintossicante scarica le tossine di tutto il corpo attraverso alcuni punti dei piedi creando un azione disintossicante.

Allevia le tensioni e libera dall’affaticamento, promuove una qualità di sonno migliore, conferisce tono ed ammorbidisce la pelle ed inoltre, promuove buone condizione di salute.

Il cerotto disintossicante si basa sui principi della medicina orientale la quale insegna che le tossine si spostano dal cuore verso le estremità dei meridiani ed in particolare nella zona del piede. Il cerotto stimola il rilascio delle tossine e libera dal senso di affaticamento.

L'eccezionale effetto di questo cerotto si percepisce ed è chiaramente visibile.

E’ già divenuto uno dei prodotti per il benessere più diffusi e conosciuti nel Sud-Est Asiatico e si sta rapidamente diffondendo in Occidente.

L’ingrediente principale di questo cerotto è la quintessenza di acido di bambù che ha delle ottime proprietà di infiltrazione ed eliminazione delle tossine.

Adoperando questo cerotto disintossicante si possono espellere rapidamente tossine riscontrabili nel fegato, nel canale intestinale e nel sistema circolatorio.

Funzioni Principali:

- Stimola il metabolismo e la circolazione sanguigna.

- Attiva le cellule, migliore le funzioni degli organi vitali

- Libera da senso di fatica

- Rilassa muscoli e tendini, elimina sudore, reintegra l'energia vitale e rafforza i reni

- Promuove una buona qualità del sonno.

- Elimina le tossine accumulate tramite un sistema di assorbimento che rafforza il sistema immunitario.

Si può adoperare per anziani, per i malati, per i fumatori, per obesità, depressione, o cosmetica. E' anche molto utile per chi passa molte ore in piedi o per chi subisce molta pressione mentale.



La cura disintossicante completa dura circa 30 giorni , ma la durata dipende molto dal vostro organismo, da quanto è carico di tossine : se fumate , siete ammalati, anziani o depressi o anche solo se volete farlo per abbellire il vostro corpo , dopo il primo ciclo che è quello disintossicante , sara' bene mantenersi puliti facendo un trattamento alla settimana .

Modo d'uso: Applicate semplicemente il cerotto sui piedi prima di andare a dormire per eliminare le tossine del vostro organismo in maniera rapida, semplice ed efficace. Diverse fonti professionali dimostrano come il processo di disintossicazione dell’organismo abbia inizio già dopo solo due ore di applicazione del cerotto.

Il mattino seguente troverete grandi quantità di rifiuti neri ed oleosi: liquidi e tossine assorbite dal cerotto.

Può accadere, che la parte esteriore del cerotto diventi di un colorito giallo-marrone, marrone scuro o nero.

Trattandosi di un prodotto naturale che non nuoce alla salute non c'è una regola fissa di applicazione. Si possono di fare cicli di una settimana ogni tot mesi, applicarli solo quando si ha l'influenza oppure quando si sente l'esigenza di rilassare i muscoli di gambe e piedi.

Migliora il tuo benessere, passa a SanremoBio.