Arma di Taggia: collocati i nuovi alberi sul lungomare, si avviano alla conclusione i lavori del marciapiedi di levante

Con le nuove alberature si avviano alla conclusione i lavori di rifacimento del marciapiedi lato levante sul lungomare di Arma di Taggia. Ieri mattina sono state posizionati gli 8 esemplari di Jacaranda e Syagrus (comunemente chiamate palme da cocco).



Il rifacimento del marciapiedi era atteso da lungo tempo anche perchè versava in pessime condizioni. L’amministrazione comunale aveva trovato le risorse economiche necessarie per introdurre i nuovi alberi ma soprattutto per rifare la pavimentazione, abbattere le barriere architettoniche e posizionare la nuova illuminazione a led. Luci a risparmio energetico che saranno posizionate anche sul tratto di camminamento del lungomare, in direzione darsena, a partire dall'incrocio con via Sant'Erasmo.



Questi non sono gli unici interventi effettuati in questi giorni sul lungomare. Nei giorni scorsi infatti sono stati tagliati alcuni alberi e rami che si trovavano sopra delle panchine. Una misura resasi necessaria dopo la valutazione dell'agronomo che aveva confermato lo stato di potenziale pericolo.