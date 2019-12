Viabilità disastrata in Liguria: Berrino "Ogni mezz'ora in più per arrivare porta un danno a turisti ed attività

Oggi in Consiglio Regionale è stato presentato dalla Lega un ordine del giorno, firmato dai capigruppo di maggioranza e minoranza congiuntamente, in cui si richiede l'impegno da parte della Giunta regionale per attivarsi presso le società autostradali concessionarie per far si che i lavori necessari siano effettuati - fatta salva la garanzia della pubblica incolumità - in modo da causare i minori disagi possibili e prevalentemente durante gli orari notturni.

L'assessore regionale al Turismo Giovanni Berrino condivide l'ordine del giorno e si impegna per attivarsi. “Sappiamo benissimo che ogni mezz'ora in più per arrivare in Liguria è gravemente dannosa per i turisti - e di conseguenza per le attività liguri - specialmente nella stagione invernale in cui giungono in Liguria soprattutto per vacanze brevi nei fine settimana”.