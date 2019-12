Taggia: sabato concerto con l'OpenOrchestra ed il coro "Cantores Bormani"

Sabato 7 dicembre, ore 21, presso la chiesa dei SS Sebastiano e Fabiano (oratorio dei Bianchi) di Taggia avranno inizio le manifestazioni previste per celebrare l'arrivo del Natale. Sarà l'occasione per ascoltare l'OpenOrchestra, diretta da Marco Reghezza, e il coro "Cantores Bormani", diretto da Graziella Marengo, alternarsi per poi unirsi in un viaggio nella musica dedicata al Natale, e di ispirazione religiosa, dal Medioevo ad oggi.



Il concerto è in collaborazione con l'Ufficio Cultura del comune di Taggia. Saranno eseguiti brani gregoriani, di Da Victoria, Mauduit, J. S. Bach, Mozart, Anfossi, Amadeo, Franck, Mascagni, Wilhousky, Jenkins. Nel programma son inseriti brani di due compositori liguri: Pasquale Anfossi (Taggia, 1727 - Roma, 1797) e Gaetano Amadeo (Porto Maurizio, 1824 – Nizza, 1893).



"Per i loro brani Reghezza ha creato una orchestrazione che supera le convenzionali 4 voci utilizzate nel passato che venivano poi solo raddoppiate dagli strumenti per sostenere il gruppo vocale. Nella nuova veste orchestrale un intreccio più ricco e complesso fa da sottofondo al coro che va a fondersi con gli strumenti mantenendo però quasi sempre la sua autonomia melodica. Ingresso libero" - sottolineano gli organizzatori.