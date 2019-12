Vodafone, Maserati, Bocconi scelgono AUDES per linee di abbigliamento e gadget di qualità. Adesso anche nella nostra provincia è possibile fare la differenza

Dal 2005 il Gruppo AUDES realizza collezioni personalizzate di abbigliamento e accessori su misura, combinando creatività e strategia per raggiungere il miglior risultato.

“Partiamo dal DNA del tuo brand e lo reinterpretiamo attraverso ciò che sappiamo fare meglio: collezioni di abbigliamento sportswear e da lavoro, accessori, piattaforme e-commerce e comunicazione dedicata. Ti accompagniamo a 360° nello sviluppo del tuo progetto, dall’ideazione fino alla vendita passando per la comunicazioneAUDES si occupa anche di gestire la logistica, le piattaforme e-commerce e ideare una strategia di marketing” questa la filosofia di AUDES.

Il Gruppo, leader nei servizi integrati, è in continua evoluzione per poter garantire ai clienti un'offerta di qualità, coordinata e curata in ogni suo aspetto. Nel campo dei servizi integrati la AUDES ha come punto di partenza il progetto nel suo insieme: key words analisi, flessibilità, comprensione, sviluppo, cura e attenzione.

AUDES sa bene che un'azienda o un privato possono essere molto più efficienti se si concentrano sul proprio core-business. Per questo motivo i servizi integrati rappresentano una modalità innovativa ed efficace di gestire richieste da aziende pubbliche e privati.

In che modo AUDES realizza il progetto del cliente?

“Accompagnando il cliente dalla A alla Z, in un percorso che prevede cooperazione e sinergia tra le business units. Questo significa supporto, soluzioni personalizzate e massima flessibilità. Farlo in modo completo e professionale è il nostro lavoro”.

Perché scegliere AUDES?

“Ci occuperemo di seguire il progetto a 360°, dall’ideazione fino alla vendita, passando per la comunicazione. Forniremo: un merchandising coerente con l’identità del brand; soluzioni mirate per il target; un’unico referente per design, produzione e distribuzione; un prodotto certificato come garanzia di massima qualità; una riduzione dei costi con ritorno economico sulle vendite;

Seguiremo il controllo in tempo reale del magazzino e l’ottimizzazione delle giacenze; piattaforme dedicate per favorire la distribuzione evendita del prodotto; POP per valorizzare gli articoli all’interno dei punti vendita; il materiale di comunicazione più efficace per raggiungere gli obiettivi del cliente”.

Quali sono i servizi integrati offerti?

- Abbigliamento: disegniamo e produciamo linee di abbigliamento personalizzate e su misura per tutti. Ci basiamo su ricerca stilistica, progettazione e personalizzazione.

- Accessori: completano le collezioni di abbigliamento e comunicano al meglio la brand identity. Attraverso un approccio pro-attivo studiamo e progettiamo i più piccoli dettagli.

- Workwear: attraverso la Business Unit Workwear forniamo consulenza ad aziende nazionali ed internazionali, progettando e confezionando capi certificati resistenti all’usura, fatti per durare nel tempo e personalizzabili in differenti grammature e finissaggi.

- Licensing, ci occupiamo della commercializzazione e della rete distributiva, sia online che offline. Garantiamo la gestione del processo di licenza nelle sue diverse fasi di attuazione in campo strategico, contrattuale ed operativo.

- E-commerce, creiamo e gestiamo piattaforme e-commerce dedicate al tuo business, combinando la conoscenza tecnica a un’estetica di alto livello. I nostri valori? tecnologia, sicurezza e performance.

- Marketing: mettiamo a tua disposizione i migliori servizi per realizzare una comunicazione efficace e favorire una crescita costante. Il nostro team valorizzerà il tuo progetto attraverso campagne fotografiche, video dedicati, eventi speciali, materiale di corporate identity e creazione di cataloghi su misura.

I successi di AUDES: con chi avete collaborato ad oggi?

In passato siamo stati scelti da eccellenze italiane e internazionali per promuovere e arricchire la loro immagine con collezioni di abbigliamento e accessori su misura, curando la corporate identity, gestendo la logistica, creando piattaforme per la vendita online e realizzando shooting per gli e-commerce. Ecco alcuni dei nostri clienti: Vodafone, Maserati, Bocconi.