Egitto: alla scoperta di un paese dagli imponenti siti archeologici e dagli scenari spettacolari della natura

Se desiderate scoprire veramente tutte le bellezze dell'Egitto classico e non solo, dovete affidarvi ad un Tour Egitto, che vi permetterà di visitare le innumerevoli mete turistiche egiziane, ricche di storia e fascino.

L'Egitto è un paese che allo sguardo del moderno viaggiatore evoca miti di un passato intriso di misteri, che aprono interrogativi sulle epoche faraoniche, ricche di vestigia monumentali, testimoni di una perfezione nell'arte di erigere templi, colonne, obelischi e gigantesche piramidi senza l’ausilio della tecnologia. Che dire poi della navigazione lungo l'emblematico Nilo, che custodisce sulle sue sponde tesori storici, artistici e paesaggistici? Però l'Egitto al visitatore non regala solo una raffinata archeologia e città cariche di storia e spiritualità, ma anche paesaggi di straordinaria bellezza e importanza, con spiagge deserte e meravigliosi fondali da esplorare con immersioni memorabili. Qui di seguito alcune delle mete più popolari da non perdere.

Il Cairo una capitale dalle mille sfaccettature

Il Cairo, oltre a essere una delle città più popolate del mondo è anche una delle metropoli più grandi. Sorge a sud del punto in cui il Nilo abbandona il deserto e si divide nei tre rami che formano la regione del delta. La capitale è suddivisa in due parti ben distinte: una islamica e una copta. Quella musulmana è la più interessante, perché ricca di storia con imponenti moschee e quartieri medievali, animati dai tipici bazar. Se desiderate comunque visitare la parte copta, rimarrete stupiti dalla moltitudine di chiese, tutte concentrate in questa parte della città. Non perdetevi assolutamente quella greco-ortodossa di San Giorgio, con la caratteristica pianta circolare e la Chiesa della Vergine Maria. Decisamente interessante anche il Museo Copto, che raccoglie innumerevoli reperti che illustrano la grande quantità di divinità pagane che venivano venerate in Egitto. Però una delle attrazioni più importanti della città è sicuramente il Museo Egizio, che vanta oltre centotrentamila manufatti esposti e molti altri conservati nei suoi magazzini.

Il Museo Egizio

Il Museo Egizio del Cairo è il più antico museo del mondo ed è dedicato interamente alla cultura egizia. Il museo si articola su due piani e la densità delle opere che vi si trovano è impressionante e per visitarlo dovrete mettere in conto almeno tre ore per una visita completa. Al piano terra si trovano reperti appartenenti ai vari periodi della lunghissima storia dell’antico Egitto, che vanno dal periodo arcaico, 3150 circa a.C. al periodo tardo 332 a.C. Questa parte del museo custodisce pezzi artistici incredibili, ma tra quelli più importanti possiamo menzionare la tavoletta di Narmer, la statua di Chefren, la statuetta di Cheope, la statua lignea di Ka’aper, la coppia dipinta Rahotep e Nofret, la Statua colossale di Amenofi III con la regina Tiy e la principessa Henuttaneb, la vacca Hathor che allatta Amenofi e molto altro ancora. Al primo piano invece, tra le opere più rappresentative sicuramente c'è il tesoro di Tutankhamon composto da oltre 5500 oggetti. Tra i reperti più famosi vi è la spettacolare maschera funeraria, quattro scrigni dorati concentrici all’interno dei quali vi erano tre sarcofaghi anch’essi concentrici, di cui il terzo in oro massiccio, che proteggeva la mummia ornata dalla famosa maschera d’oro. Posto davanti al sarcofago il meraviglioso scrigno di Anubi che conteneva i vasi canopi in alabastro. Oltre al tesoro del faraone il resto del primo piano è dedicato ad una infinita raccolta di reperti che vanno dalle mummie ai papiri, alle monete e amuleti.

Le piramidi e la sfinge

A circa 25 chilometri dal Cairo, sulla riva occidentale del Nilo, non potrete fare a meno di visitare l'unica delle sette meraviglie del mondo antico, ancora visibile ai giorni nostri, le Piramidi di Giza, che fanno parte del complesso chiamato Necropoli di Giza. Qui vi troverete di fronte alla maestosità delle imponenti piramidi di Cheope, Képhren e Mykérinos e naturalmente dell'enigmatica Sfinge di Giza, facente parte del complesso funerario di Képhren.

Il Nilo

Il Paese, bagnato a nord dal Mediterraneo, a est dal Mar Rosso e tagliato in due dal fiume Nilo, possiede dei segni tangibili di un passato senza eguali. Culla della civiltà egizia, l'Egitto possiede delle zone archeologiche complesse e affascinanti che spaziano da nord a sud con siti maestosi, testimoni di un grande passato, quasi tutti visitabili lungo le sponde del Nilo. L’Egitto deve la sua grandezza al Nilo, che nel corso dei millenni, con le sue piene ha reso i terreni circostanti molto fertili grazie al limo depositato. Oggi è il fulcro del turismo, perché grazie al suo corso, uno dei più lunghi al mondo, rappresenta il modo migliore per visitare i siti archeologici, su una delle innumerevoli navi da crociera. Da nord a sud, seguendo il corso del fiume potrete andare alla scoperta delle principali meraviglie dell'Egitto come il complesso templare di Karnak e Luxor, la Valle dei Re, i templi di Madinat Habu e i colossi di Memnon, Edfu, Kom Ombo, Aswan e Abu Simbel.

Il Mar Rosso, il deserto del Sahara e il Sinai

Ma questo Paese, non offre ai turisti solo siti storici e archeologici ma anche tour avventurosi nelle oasi sperdute nel grande mare di sabbia del Sahara. Invece, per chi desidera rilassarsi su una spiaggia assolata con uno dei fondali più spettacolari del mondo, c'è il Mar Rosso, con le sue rinomate località balneari come Sharm Elsheik, Nuwebia, Hurghada e Marsa Alam. Per chi fosse invece alla ricerca di misticismo, potrà partecipare al trekking notturno verso la vetta del Monte Sinai, il luogo in cui, secondo la tradizione, Mosè ricevette le Tavole dei 10 Comandamenti. Al ritorno, ai piedi della montagna, sarà d'obbligo la visita al Monastero di Santa Caterina, uno dei luoghi di culto cristiani più antichi del mondo. Il vostro viaggio in questa terra sarà una continua scoperta. I contrasti di questo Paese sapranno stupire anche i turisti più esigenti.