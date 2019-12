Ventimiglia: violenta lite tra due pakistani, fermati dalla Polizia sono stati denunciati per diversi reati

Una violenta lite tra due uomini, entrambi pakistani, è stata sedata dall’intervento degli agenti del Commissariato di Ventimiglia. I fatti si sono verificati in via Aprosio, dove gli agenti hanno fermato i due che, quasi in mezzo alla carreggiata, si stavano colpendo con spinte e pugni. La situazione non è degenerata solo grazie all’interno della Polizia.

I due, di 20 e 30 anni ed in evidente stato di alterazione alcolica, sono stati accompagnati negli uffici di polizia, dove hanno anche danneggiato arredi e strutture a calci. Dopo averli riportati alla calma, i poliziotti li hanno denunciati per danneggiamento, molestia e disturbo alle persone. Sono in corso da parte dell’Ufficio Immigrazione le verifiche sulla regolarità della loro posizione sul territorio.