Sanremo: un fiume di liquami in strada Solaro, da giorni la fogna esce da un tombino. Comune e Rivieracqua cercano la soluzione (Foto e Video)

Le foto parlano da sole, ma per fortuna non possono rendere palese l’odore che si sente da qualche giorno in strada Solaro. Come si vede c’è un vero a proprio fiume di liquami che scende lungo la strada a poche decine di metri da un noto hotel e in mezzo alle case della zona.

Ma cosa sta succedendo? L’intervento per la riparazione prevede la sostituzione di circa 3 o 4 metri di tubatura e, per il momento, Comune e Rivieracqua sono al lavoro per trovare una soluzione. Come noto la società non sta attraversando un periodo non certo semplice e la cosa, come ci viene confermato anche da Palazzo Bellevue, non sta certo aiutando nella risoluzione del problema.

Proprio in queste ore gli uffici tecnici del Comune di Sanremo sono al lavoro per trovare una rapida soluzione e, almeno per il momento, intervenire sostituendosi alla società.