Sanremo: alla concattedrale di San Siro l'ultimo saluto allo storico cameraman Rudy Peila

Parenti, amici e colleghi si sono dati appuntamento questo pomeriggio alla concattedrale di San Siro per l'ultimo saluto a Rudy Peila, storico cameraman sanremese.

Rudy, 56 anni, se n'è andato a 56 anni al termine di una lunga malattia. Lo ricordiamo all’inizio della sua carriera con in spalla la telecamera di TeleTris, una delle emittenti nate a fine anni ’70. Poi altre televisioni locali tra cui TeleGenova e, quindi, l’approdo in Rai, per la quale ha lavorato per tantissimi anni, proponendo le sue immagini di cronaca, spettacoli ed altro dal ponente ligure.

Negli ultimi 10 anni della carriera ha lavorato fianco a fianco con Lucia Pescio, volto notissimo della sede regionale della Rai. Rudy era un grande professionista ed era una bella persona. Aveva sempre una parola per tutti e se poteva darti una mano te la dava. Rudy lascia la sorella Patrizia.