Ventimiglia: la testimone di giustizia Piera Aiello incontra gli alunni del plesso Marco Polo

Il 2 dicembre scorso si è svolto, presso l'Aula Magna, plesso Marco Polo, dell'Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore Fermi/Polo/Montale di Ventimiglia, un incontro fra la testimone di giustizia Piera Aiello ed il gruppo scolastico formato da alcuni alunni dell' Istituto e dagli alunni del Consiglio comunale della scuola secondaria di primo grado dell'Ic n.2 Cavour di Ventimiglia.

"La partecipazione della Aiello (deputata del M5s) non ha avuto motivi di ordine politico, ma riflette la sua testimonianza come vedova di mafia che, coraggiosamente, ha denunciato gli assassini del marito collaborando con la polizia e la magistratura, sacrificandosi a vivere sotto un'altra identità.

E' la prima parlamentare nella storia della Repubblica italiana con lo status di testimone di giustizia ed è componente della Commissione parlamentare antimafia.

Alla presenza di autorità civili e militari, la Dirigente scolastica, la Dott.ssa Antonella Costanza, ha formulato il benvenuto a Piera Aiello ed ai presenti, mentre alcuni alunni del Consiglio comunale delle medie del Cavour hanno espresso il loro entusiasmo per l'evento.

Molto toccante, inoltre, il discorso della Aiello che ha ripercorso le tappe, alcune dolorose, del suo travagliato cammino, prima come madre, poi come vedova ed infine come testimone di giustizia; commovente il ricordo tratteggiato del giudice Paolo Borsellino con il quale la Aiello ha collaborato".