Sanremo: nuovo lavoro di potatura da parte del Comune, sistemate le palme di via Pietro Agosti (Foto)

Importante intervento del servizio centri storici e beni ambientali del Comune di Sanremo, seguito dall’architetto Laura Di Aichelburg e dal Dirigente Danilo Burastero, in via Pietro Agosti, nella città dei fiori.

Dopo il lavori in corso Inglesi, via storica di Sanremo, dove sono presenti moltissimi pini marittimi ed altre piante, era stata chiesta una relazione all’agronomo sulla salute delle piante e come intervenire per una potatura delle stesse, che non veniva eseguita da molto tempo.

Da uno screening attento è risultato che le piante non riscontrano problemi dal punto di vista di eventuali malattie o rischi di caduta e, pertanto, è stato eseguito un lavoro di potatura per rivitalizzarle. Situazione pressoché analoga per via Pietro Agosti, dove non si sono riscontrati problemi e, proprio ieri sono state potate le palme.