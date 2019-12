Rocchetta Nervina: sarà un ponte a noleggio la soluzione per un anno sulla SP69, lo pagherà la Provincia

Sarà un ponte, noleggiato direttamente dal Provincia, l’unica soluzione per consentire il transito sulla SP 68 della Val Nervia e togliere dall’isolamento Rocchetta Nervina, piccolo centro bloccato da mercoledì scorso, a causa della frana sotto la stessa strada, a due chilometri e mezzo dal paese.

La conferma è arrivata questa mattina, al termine dell’ennesimo sopralluogo dei tecnico dell’ente provinciale sul luogo della frana. Ieri, nel corso della riunione con il Prefetto, erano state fatte due ipotesi, tra le quali anche la possibilità di far transitare la strada alle spalle della frana, dove ora è stato allestito un ‘camminamento’ per poter transitare almeno a piedi.

Questo, purtroppo, non sarà però possibile perché la frana sotto la strada si è ulteriormente estesa e, costruire un passaggio alle auto al posto del camminamento sarebbe estremamente pericoloso. La Provincia, quindi, ha chiesto lumi ad una ditta di Brescia specializzata in ponti e leader del settore in tutta Europa. L’azienda lombarda ha già dato un suo ok di massima all’installazione del ponte e, venerdì prossimo sarà in Provincia per discutere i dettagli e fare un sopralluogo a Rocchetta.

Secondo le prime informazioni la stessa ditta avrebbe già confermato la possibilità di installare il ponte entro Natale. Una buona notizia, quindi, per Rocchetta Nervina che quindi entro le feste potrebbe tornare alla vita normale. Il ponte costerà 150mila euro di noleggio, più 4.000 euro al mese ed è stato prenotato dalla Provincia per un anno. Il costo totale, quindi, si aggirerà intorno ai 200mila.