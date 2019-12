Imperia: grande partecipazione questa mattina per il convegno regionale CISL Medici Liguria (Foto e Video)

Grande partecipazione, questa mattina, ad Imperia, per il convegno regionale organizzato dalla CISL Medici Liguria, dedicato alla cittadinanza per la Giornata Mondiale della Disabilità, dal titolo "L'importanza delle reti di sostegno alla fragilità sociosanitaria nel rispetto delle pari opportunità".

L'incontro, che è stato organizzato da CISL Medici Liguria e da CISL Imperia -Savona, in collaborazione con la European Depression Association, l'ASL ed il Comune di Imperia, ha visto la partecipazione, oltre che del Sindaco di Imperia Claudio Scajola, di numerosi amministratori pubblici regionali e comunali, medici, studiosi ed esperti di tali problematiche.

Luca De Felice, Direttore generale del centro di riabilitazione I.S.A.H., ha così commentato: "Oggi è una giornata importante perché ricorre la Giornata Mondiale sulla Disabilità, che vuole creare la vera inclusione e la partecipazione di tutte le persone alla società e alla comunità. Venerdì 6 dicembre, presso l'Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, organizzeremo una sorta di Talk-show dove parteciperanno i ragazzi delle scuole, gruppi teatrali, professionisti dello spettacolo e ragazzi che fanno parte di laboratori teatrali e musicali per diversamente abili. In quell'ambito vedremo che le barriere si abbatteranno completamente e le diversità saranno il vero punto di forza. Come I.S.A.H. siamo al servizio della comunità e cerchiamo sempre di migliorarci, trovando le soluzioni più moderne e al passo con i tempi. Ad Imperia siamo invitati in tutte le manifestazioni, perché i nostri ragazzi danno un valore aggiunto alla comunità e alla città".



Claudio Bosio, segretario Generale della CISL Imperia-Savona, organizzatore del convegno: "Oggi è la Giornata Mondiale della Disabilità ed organizziamo un convegno insieme all'ASL. Vogliamo affrontare a tutto campo il tema della disabilità, ponendo al centro dell'attenzione la persona disabile e la famiglia e le reti di inclusione sociale che devono sostenere il disabile. Tanta gente, negli ultimi anni, sta prendendo coscienza di questa parte della società civile che è stata per molto tempo marginalizzata. Qui in Liguria, purtroppo, non abbiamo i grandi centri riabilitativi del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, ma si deve lavorare per sensibilizzare le persone ad aiutare a migliorare le condizioni di vita di queste persone più sfortunate".