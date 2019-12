A Genova ritorna l’AgenDay FIAIP: occasione imperdibile aperta a tutti per scoprire le novità del mondo immobiliare

Torna a Genova l’AgenDay di FIAIP, e quest’anno “risveglia gli immobili”. Sarà una giornata dedicata interamente all’immobiliare e per la prima volta l’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza, ad ingresso libero, con l’obiettivo di far comprendere i vantaggi che si possono ottenere affidando il proprio immobile ad un Agente Immobiliare FIAIP e, per gli operatori del settore, l’occasione per scoprire le opportunità che offre l'essere associato alla più grande ed attiva federazione di A.I. Italiana. La manifestazione si svilupperà lungo tutto l'arco della giornata, dalle 10 alle 19, nel salone delle Grida del Palazzo della Borsa a Genova, con accesso da via XX Settembre 44, e prevede la presenza costante sia di FIAIP che di numerosi partner della Federazione, tra i quali Auxilia Finance, WikiCasa, Whuis, Realistico e tanti altri, che si alterneranno in "workshop" tenuti nell'attigua Sala Telegrafo.

Sarà anche la giornata Ligure della "Surroga Day" promossa da Auxilia Finance, la più importante società di mediazione creditizia presente sul territorio e di proprietà al 100% di FIAIP. I clienti che hanno comprato casa con FIAIP potranno scoprire condizioni introvabili per rinegoziare il proprio mutuo.

Non solo promozioni, sarà una giornata di confronto e approfondimento: alle ore 17 infatti è prevista una interessantissima tavola rotonda con esponenti delle professioni legate all'immobiliare sull'impatto della prossima manovra finanziaria sul mercato immobiliare locale e nazionale.

Ad intervenire il Presidente di FIAIP GENOVA, Eugenio Del Gaizo: “Si tratta ormai della quarta edizione della giornata dedicata agli Agenti Immobiliari denominata "AgenDay" e, per la prima volta, quest'anno è aperta a tutti con ingresso libero! – afferma - Per i colleghi che operano nel settore sarà un'occasione importante per approfondire i vantaggi di essere associato alla più rappresentativa ed attiva federazione di A.I., per scambiare esperienze con i colleghi presenti e per meglio comprendere in che direzione si sta evolvendo il mercato immobiliare”.

All’evento parteciperà FIAIP IMPERIA, con il presidente Davide Perrera che afferma: “Anche Fiaip Imperia parteciperà con i propri associati alla manifestazione immobiliare organizzata da Fiaip Genova. Sarà un momento importante, di confronto e arricchimento professionale per i colleghi e una occasione per incontrare anche privati cittadini interessati all'evento dedicato a questo settore fondamentale per l'intera economia. Genova è il fulcro ma altrettanto importanti sono le Riviere della Liguria con il loro apporto nel settore turistico. Ci sono molte novità per gli Agenti immobiliari che devono evolversi e sviluppare nuove capacità, anche dal punto di vista tecnologico. Questa è una grande occasione per tutti noi”.

AGEDAY FIAIP: DALL’INNOVAZIONE DIGITALE ALL’INVASIONE DEL PROPTECH #ESSEREFIAIP PER PREPARARSI AL FUTURO

Di seguito il programma della giornata:

Ore 10.00: Accreditamento

Ore 10.30: Saluti del Presidente Fiaip Genova, Eugenio Del Gaizo con illustrazione della giornata

Ore 10.40: Workshop Whuis – Come verificare l’affidabilità del Cliente - Relatore Chiofalo Angela, Market Manager Whuis.com

Ore 11.30: Workshop Fiaip Genova sulle locazioni turistiche - Guida essenziale per sopravvivere agli affitti brevi - Relatore Adriano Profumo, Vice Presidente Provinciale Fiaip Genova

Ore 12.30: Pausa lavori. Sale evento aperte con stand attivi

Ore 14.00: Workshop Auxilia Finance - Il Consulente del Credito: come informare il Consumatore per una scelta consapevole del miglior finanziamento - Relatore Alessandro Bonucci, Condirettore Generale Auxilia Finance

Ore 14.45: Workshop Colouree - Sinergia tra Big Data e Agenti Immobiliari - Relatore Nicola Pisani

Ore 15.30: Workshop Wikicasa – Portali e innovazione: disrupt or be disrupted - Relatore Mattia Colantuoni, National Account Manager Wikicasa

Ore 16.15: Workshop Realistico – Realtà virtuale ed aumentata: che ruolo giocheranno queste tecnologie nella valutazione immobiliare? - Relatore Edoardo Ribichesu, Ceo & Founder Realisti.co

Ore 17.00: Tavola rotonda - Fisco e mercato immobiliare, (poche) gioie e (tanti) dolori? -Interventi di: Fabrizio Segalerba, Segretario Nazionale Fiaip; Saverio Fossati, giornalista Il Sole 24 Ore; Filippo Delle Piane, Vice Presidente Nazionale Ance; Dirigente Regionale Agenzia delle Entrate; Sergio Torre Direttore business development di Duferco; Notaio Bechini, Presidente Notariato Genova. Moderatore: Luca Russo Giornalista.

Ore 18.00: Assemblea Provinciale Fiaip Genova, con intervento di funzionario Agenzia delle Entrate

Ore 19.00: Fine lavori e Apericena offerto da WikiCasa e Fiaip Genova.