Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 3 a domenica 8 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 3 DICEMBRE

SANREMO

20.30. ‘Master of food Vino’: quattro incontro di 5 del corso organizzato dalle Condotte Slow Food Riviera dei Fiori Alpi Marittime e Val Nervia e Otto Luoghi tenuto dal formatore Pietro Garibbo. Sala incontri del Teatro Ariston, info 338 2882040 (2-3-4 dicembre)

IMPERIA

9.30-14.00. ‘L’importanza delle reti di sostegno alla fragilità sociosanitaria nel rispetto delle pari opportunità’: convegno a cura della CISL Medici Liguria e Cisl Imperia-Savona, in collaborazione con la European Depression Association, in occasione della Giornata Mondiale sulla Disabilità. la Biblioteca Comunale ‘Lagorio’ in piazza De Amicis (il programma)

10.00. ‘Diamo ‘un senso’ ai documenti’: in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, suggestivo percorso sensoriale, alla scoperta di antichi documenti e non solo, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'accessibilità, dell’inclusione e della condivisione dei beni culturali. Sala Conferenze dell’Archivio di Stato, Palazzina Comando, ex Caserma Crespi, Via Strato 2, ingresso libero, info 0183 666035



20.30. Per la rassegna ‘A cena tra Autori e Sognatori’, incontro con lo scrittore Franco Faggiani e il suo libro ‘Il Guardiano della collina dei ciliegi’ (Fazi). Evento a cura della libraia Nadia dell'associazione culturale Due parole in riva al mare (Cena + libro 35 euro). Ristorante Bistrò I Sognatori, Largo Varese 16, info 339 2877093

BORDIGHERA

16.30. Nella Giornata Internazionale delle persone con disabilità, presentazione-conferenza da parte delle autorità locali e delle associazioni a sostegno della disabilità con testimonianze dal vivo e concerto di bambini diversamente abili + Presentazione libro ‘Anna che sorride alla pioggia’ di Guido Marangoni. Chiesa Anglicana

FRANCIA

CANNES

9.00-18.00. ILTM (International Luxury Travel Market): fiera principale in Europa per il turismo di alta gamma. Palais des Festivals et des Congrès, Boulevard de la Croisette, fino al 5 dicembre (più info)

11.00. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

20.30. Concerto di musica barocca ‘Creatio Divina - Splendori della musica sacra per Natale’ delle Voix Animés, dirette da Luc Coadou. Chapelle de la Visitation (locandina)

NICE



18.30. ‘Festival Manca 2019’: Festival Internazionale di musica moderna organizzato dal CIRM. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (più info a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...

MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE

SANREMO



16.00. ‘La scuola di Bruxelles: l’arte popolare’: conferenza del Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese e di cultura franco-italiana. Evento a cura della SIDEF, Società dei Francesisti sezione di Sanremo. Biblioteca Civica di Sanremo, Via Carli 1

20.30. ‘Master of food Vino’: ultimo incontro di 5 del corso organizzato dalle Condotte Slow Food Riviera dei Fiori Alpi Marittime e Val Nervia e Otto Luoghi tenuto dal formatore Pietro Garibbo. Sala incontri del Teatro Ariston, info 338 2882040

IMPERIA

10.15. Celebrazione della Festa di S. Barbara Patrona dei Vigili del Fuoco: Onori ai Caduti dei Vigili del Fuoco presso la sede centrale del Comando (h 10.15) + Celebrazione della S. Messa officiata dal Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia Mons. Guglielmo Borghetti (h 10.30) + osservanza minuto di silenzio per i VVF caduti ad Alessandria. Sede del Comando (h 11.30)

15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

20.00. Per il ciclo ‘Un bicchiere di scienza’, Aperitivo con il Biologo marino e subacqueo Antonio Di Natale sul tema ‘Quanto pesce ci resta?’. Evento a cura dell’associazione Battibaleno in collaborazione con il Comitato m’Importa. Santabarbara Caffè Vergnano (più info)

VENTIMIGLIA

10.00. In occasione del trentennale, il Museo G. Rossi è visitabile tutto il giorno con ingresso gratuito per tutti i cittadini ventimigliesi e visite guidate previste alle ore 10 e alle ore 15. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41

11.30. Manifestazione organizzata dalle Associazioni francesi, tra cui Amnesty France, per denunciare la violazione dei diritti dei migranti alle frontiere francesi e chiedere una inchiesta parlamentare in Francia. Ponte San Ludovico

16.30. Per ‘Corsi & Percorsi’ della Coop, incontro pubblico ‘Un mare di plastica’ con la partecipazione di Daniela Lantrua di Legambiente Valle Argentina e di Federico Borromeo, Direttore di Legambiente Liguria. Biblioteca Civica Aprosiana, in Piazza Bassi 1

VALLECROSIA

18.30. Per ‘Giovani Oltre…’, corso formativo tenuto dalla dott.ssa Elena Scipioni, del Servizio per la Giustizia Minorile di Genova, sul tema ‘Devianza minorile e le sue procedure, i percorsi attivabili e la cura della rieducazione’. salone parrocchiale dell’Opera Salesiana

BORDIGHERA



17.00. Presentazione del libro del sociologo e documentarista Salvatore Vento, dal titolo ‘Bordighera, giardino d’Europa. Arte, cultura e paesaggio negli anni di Raoul Zaccari (1945 – 1977)’ con la proiezione di un video documentario realizzato dallo stesso autore. Chiesa Anglicana

OSPEDALETTI



17.00-18.30. ‘Emozioni in gioco’: laboratorio dedicato alla tematica delle emozioni nell’età evolutiva rivolto a genitori, insegnanti ed educatori. Relatriciìe la neuropsichiatra infantile Valeria Mosca. Biblioteca Comunale, corso Regina Margherita



DIANO MARINA



21.00. Serata di presentazione del corso ‘Diano Marina + Social’, in programma nei primi mesi dell'anno 2020, con l'obbiettivo di valorizzare e promuovere la città di Diano Marina ed il suo territorio e trasformarla nel paese più social d'Italia. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

FRANCIA

CANNES

9.00-20.00. ILTM (International Luxury Travel Market): fiera principale in Europa per il turismo di alta gamma. Palais des Festivals et des Congrès, Boulevard de la Croisette, fino al 5 dicembre (più info)

11.00. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

18.00. Per il ciclo ‘Autore con dedica’, incontro con Enzo Barnaba sulla sua opera ‘Il passo della morte’. Mediateca di Monaco - Biblioteca Louis Notari

20.30. Teatro storico ‘Mademoiselle Molière’ di Gérard Savoisien. Théâtre des Muses (più info)

20.30. Concerto di musica barocca ‘Natale, da Venezia a Salisburgo’ diretto da Martin Gester. Chapelle de la Visitation (locandina)

NICE



17.00. ‘Festival Manca 2019’: Festival Internazionale di musica moderna organizzato dal CIRM. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (più info a questo link)



GIOVEDI’ 5 DICEMBRE

SANREMO

9.30-13.00. ‘Polisportiva IntegrAbili... Insieme per lo Sport e non solo...’: Open day di prove pratiche di Handbike, Hugbike, Musica e Teatro. Piazza Colombo (in caso di maltempo al Palafiori)

17.00. ‘L’Imperatore’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Andrea Colombini con Regina Chernyckho al pianoforte (16 euro). Teatro Centrale (più info)

17.30. Musica live in piazza Bresca

20.30-22.00. ‘Save the Bees, Save your Mind, Save your Life’: primo di un ciclo di cinque incontri gratuiti sul tema dei vari aspetti dell’Apicoltura rivolto agli infortunati sul lavoro della provincia di Imperia, ai loro familiari e a tutta la cittadinanza interessata. Sede dell'Associazione IntegrAbili C.so Mazzini 3, Ex Scuderie Villa del Sole, info 329 9593336

21.15. Pink Floyd Legend in ‘Atom Heart Mother Tour’. Ill gruppo britannico, ripropone l'esecuzione integrale della celebre suite accompagnati dal Legend Choir & Orchestra, un ensemble di oltre cento elementi diretti dal Maestro Giovanni Cernicchiaro. Teatro Ariston (più info)



17.30. Musica live in piazza Bresca

VENTIMIGLIA



16.00. Per il ciclo conferenze ‘Il Confine: Limite ed Opportunità’, ‘Merci e scambi ad Albintimilium in età romana (oltre i confini)’: conferenza tenuta dalla Dott.ssa Daniela Gandolfi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Antiquarium, Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134, ingresso libero

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

17.00. Il Polo Tecnologico incontra famiglie e aziende con ‘Il Polo e l’Entroterra’ per parlare di orientamento scolastico e alternanza scuola-lavoro. Sala del Comune

FRANCIA

CANNES

9.00-17.00. ILTM (International Luxury Travel Market): fiera principale in Europa per il turismo di alta gamma (ultimo giorno). Palais des Festivals et des Congrès, Boulevard de la Croisette (più info)

11.00. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

19.00. La Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo presenta Les Imprévus (2). Atelier des Ballets de Monte-Carlo (info)

20.30. Concerto di musica barocca ‘Dall'Avvento alla Natività: un barocco a Versailles’ di Les Paladins, diretti da Jérôme Correas. Chapelle de la Visitation (locandina)

20.30. Teatro storico ‘Mademoiselle Molière’ di Gérard Savoisien (in italiano). Théâtre des Muses (più info)

20.30. ‘I Capricci di Marianna’ di Alfred de Musset con Pierre Azéma, Brock, Vanessa Cailhol, Séverine Cojannot, Pascal Faber e Frédéric Jeannot. Théâtre Princesse Grace (info)

NICE



17.00. ‘Festival Manca 2019’: Festival Internazionale di musica moderna organizzato dal CIRM. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (più info a questo link)



VENERDI’ 6 DICEMBRE

SANREMO

16.30. Per l’Unitre Sanremo, lezione tenuta dagli architetti Gisella Merello e Andrea Folli sul tema ‘L’architetto Charles Garnier e la Riviera’. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, ingresso libero

16.00. Inaugurazione mostra di Giovanni Thoux ‘Joà de noutra tera. Jeux traditionelles en Vallèe d’Aoste’. Foyer del Casinò Municipale

17.00. Per la rassegna ‘Storia - Storie di ieri e di oggi. Memoria, contemporaneità, territori’, lo scrittore Giacomo Revelli parla del suo libro ‘La Lingua della Terra’ (Arkadia) con la giornalista di Repubblica e scrittrice Donatella Alfonso. Piazzetta dei Diritti, Camera del Lavoro

17.00. Inaugurazione mostra di Dorino Ouvier ‘Uomini di legno’. Forte di Santa Tecla

17.00. ‘Il cuore e la penna’: recital omaggio ad una vita dedita al teatro dialettale di Maria Pia Ferrandini con filmati, letture di poesie, scritti, pensieri. A cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Teatro Federazione Operaia, via Corradi 47

17.30. Intrattenimento musicale ‘Cover a 360°’ in piazza Colombo

17.30. Parata musicale della banda folkloristica ‘Canta e Sciuscia’ nelle vie e piazze cittadine

17.30. Musica live in piazza Sardi

18.00. Nell'ambito del programma Cafè Philo, incontro ad ingresso libero promosso dalla SIDEF, Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Partecipa il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Bar L & G, Piazza Borea d'Olmo 1

18.30. Inaugurazione mostra di Guido Diemoz con concerto corale di Vallegrisanche. Chiesa di Santa Brigida

18.30. Flash mob delle Sardine Ponentine in piazza Colombo



21.00. Rassegna musicale ‘Le Alpi dell’Arte – Racines’. Forte di Santa Tecla

21.15. ‘Christian racconta Christian De Sica’: spettacolo teatrale con Christian De Sica (a pagamento). Roof Garden del Casinò (più info)

22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

13.00. ‘ISAHFactor’: ‘Talent show’ con esibizione di oltre 50 artisti provenienti dai laboratori musicali e teatrali di enti, associazioni e Istituzioni scolastiche. Evento nell’ambito della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2019. Auditorium della Camera di Commercio, ingresso gratuito, gradita prenotazione al n. 3666219994

15.30-17.00. Per l’Università Popolare dell’Età Libera, Ciclo ‘Il mondo incantato’: incontro con Franca Natta su ‘Luis Sepulveda. Storia di una balena bianca raccontata da se stessa. Sede Auser Filo d’Argento, Salita Padri Minimi

18.00. Vernissage della mostra fotografica ‘Emulsioni d’Etiopia’ di Luigi Simeoni: reportage sulle celebrazioni del Genna, in Natale cristiano copto in Etiopia. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea di Imperia, fino al 22 dicembre (venerdì & domenica 16/19, sabato 10/13-16/19)

VENTIMIGLIA

21.00. Solid Rockers Live Concert. Evento promosso da SPES Ventimiglia. Teatro Comunale



TAGGIA ARMA

17.00. ‘Com’eri vestita?’: mostra a cura dello Zonta International per sensibilizzare la cittadinanza alla violenza di genere. Villa Boselli, fino all’8 dicembre



ENTROTERRA

BADALUCCO



16.30. ‘UpArteNatale’ (4a edizione), ‘Natale in Amicizia’: laboratori creativi per grandi e piccoli con merenda.UpArte Badalucco Art Gallery, piazza Duomo (più info)

PONTEDASSIO

17.00. Il Polo Tecnologico incontra famiglie e aziende con ‘Il Polo e l’Entroterra’ per parlare di orientamento scolastico e alternanza scuola-lavoro. Sala Polivalente del Comune

FRANCIA

CANNES

11.00. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista du Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

19.00. La Compagnia dei Balletti di Monte-Carlo presenta Les Imprévus (2). Atelier des Ballets de Monte-Carlo (info)

20.30. Teatro storico ‘Mademoiselle Molière’ di Gérard Savoisien. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

17.00-20.00. ‘Marché de Noël Etsy 2019’. Promenade des Anglais, fino all’8 dicembre (più info)

15.30. ‘Festival Manca 2019’: Festival Internazionale di musica moderna organizzato dal CIRM. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (più info a questo link)



19.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)



SABATO 7 DICEMBRE

SANREMO

10.30. Nobel Week 2019: settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, con congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, eventi conviviali e un charity event finalizzato a premiare studenti universitari meritevoli con una borsa di studio. Villa Nobel, fino al 13 dicembre (più info) PDF NW Programma A4 versione stampa

10.30. ‘Le Alpi dell’Arte – Racines’: mostra collettiva artisti del legno valdostano. Museo Civico

11.30. Mercato dell’artigianato di tradizione in Piazza Cassini

15.30. Lettere e foto con Babbo Natale e La Befana nel quartiere della Foce

16.00. ‘Concerti in strada’: rassegna musicale di pianoforte, via Matteotti (incrocio via Corradi)

16.00. ‘Settant’anni in sette giorni. Le canzoni e i racconti del Festival. Gli anni ‘50’: musica e parole il decennio del Festival a cura di Freddy e Marisa Quartet con inserti di Claudio Porchia su aneddoti e fatti sociali di quel decennio. Via Escoffier



16.00. Concerto gruppo cameristico a Palazzo Borea D’Olmo

16.00. Intrattenimento musicale ‘I Franziskani’: omaggio ai più grandi cantautori italiani tra cui De Andrè, Gregori, Dalla, Battisti, Bertoli, Mannoia, Conte e PFM con arrangiamenti acustici ed elettrici. Piazza Eroi Sanremesi, fontana Siro Carli

18.15. Accensione albero di Natale: spettacolo di animazione ‘Ballando sotto l’Albero’ con artisti acrobati provenienti da Santarcangelo di Romagna in una performance su una struttura a piramide appositamente allestita sul palco di Piazza Colombo

21.00. Intrattenimento musicale ‘Cover a 360°’ in Piazza Bresca

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



17.00. Pomeriggio con Babbo Natale: tutti i bambini potranno fare fotografie, consegnare le loro letterine, gustare dell’ottima cioccolata calda e farsi un sacco di risate. Sede della Croce Bianca Imperia, viale della Rimembranza 18

21.15. ‘Pino Daniele e dintorni...’ con Mauro Vero, chitarra e Chantalle Allomello, voce, in un omaggio ad un grande artista che ha saputo unire il blues e il jazz al dialetto napoletano. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 320 2127561

VENTIMIGLIA



10.30. Corso di massaggio infantile rivolto a genitori con bambini da uno a nove mesi di età, realizzato in collaborazione con il Centro Promozione Famiglia Consultorio Familiare. SpazioZerosei, in via al Capo 8 A a Ventimiglia Alta (tutti i sabati sino al 21 dicembre), info 0184 618100

20.00. Tombola Musicale condotta da Franco Romeo e Elisabetta Viviani: appuntamento per tutta la famiglia (da 0 a 90 anni). Possibilità di cena degustando un menù di carne o di pesce. SPES Auser a Roverino, info 340 1266988



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

8.00-20.00. Mercatino di Natale a cura dell’Associazione U Risveiu Burdigotu. Bancarelle dì prodotti tipici ed artigianali e vendita di caldarroste. Centro Storico, anche domani

10.00. Allestimento del Diorama del Centro Storico di Bordighera fino a punta Sant’Ampelio, cosi come l’hanno visto gli uomini del primo Novecento. Realizzato con materiale di riciclo, è una creazione di Alessio e Fulvio Debenedetti. Oratorio di San Bartolomeo nel Centro Storico

15.00-18.00. Mostra storica-fotografica realizzata in occasione del 90° anniversario dell’apertura della Casa di Riposo Margherita di Savoia dal titolo ‘Dalla Casa reale alla Casa di riposo’ con esposizione dei documenti originali delle ditte fornitrici che hanno collaborato alla ristrutturazione della villa con foto e storie (1926-1945). Villa Etelinda, fino al 6 gennaio, info 388 0261925

17.00. Inaugurazione Mostra di Cesare Fenech. Chiesa Anglicana, fino al 29 dicembre

21.00. Inaugurazione della Stagione Teatrale di Bordighera con lo spettacolo ‘La Parrucca’ di Natalia Ginzburg con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta (20 euro). Palazzo del Parco, info 0184 544633

TAGGIA ARMA



9.00-20.00. ‘P…assaggi nel Natale’: fiera promozionale a tema natalizio organizzata dal Centro integrato di Via ‘Il Piano’ con banchi di artigianato creativo, miele e prodotti locali. Pomeriggio animazione per i bambini. Via Queirolo



17.00. Presentazione dell'ultimo libro di Marco Terrone ‘Nero’ a cura dell’associazione Gente Comune. Villa Boselli ad Arma

21.00. Esibizione musicale della ‘OpenOrchestra’ e i ‘Cantores Bormani’ a cura di Marco Reghezza e Graziella Marengo. Oratorio dei Bianchi, ingresso libero



DIANO MARINA



16.00. Inaugurazione mostra collettiva 'Forma e colore' a cura della Civiero Art. Palazzo del Parco, Sala 'R. Falchi', fino al 6 gennaio, da martedì a sabato 15.30/19 (più info)



DIANO MARINA

18.30. ‘The Christmas Show’: in occasione dell'inizio delle festività natalizie e dell'accensione delle luci di Natale, Ilaria Decaro e Carmine Esposito presentano ‘The Christmas Show’ con grandi ospiti quali i Matia Bazar, DJ Mitch (Radio 105) e Caracamilla. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero

21.00. In occasione della festività della Immacolata Concezione tradizionale concerto vocale e strumentale a cura degli allievi della Diano School Music. Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio Abate, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di Natale con articoli natalizi e idee regalo. Alle 14.30, spettacolo di magia, palloncini e bolle di sapone di Magic Alex. Piazza Magnolie, anche domani



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

15.30-16.30. Firmacopie in vivaio del ‘Breviario di agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine’ di Marco Damele pubblicato dalla Edizioni Zem. Infopoint dedicato alla cipolla egiziana in Via 2 Giugno



PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘L’arte nutriente... Before christmas’, ‘Tale Madre tale Figlia’: commedia romantica di Laura Forti per la regia di Amanda Fagiani. Teatro Salvini, info e prenotazioni 346 3748586 (più info)

FRANCIA

CANNES

11.00. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista du Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21

20.30. Concerto a sostegno del Telethon con il Coro delle 3 corniches e la partecipazione dei bambini dell'International School of Monaco e del Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie. Théâtre des Variétés

20.30. Il Circo di Pechino presenta il suo ultimo spettacolo: ‘Le roi des singes’. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

10.00-19.00. ‘Marché de Noël Etsy 2019’. Promenade des Anglais, fino all’8 dicembre (più info)

14.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)

16.00. ‘Festival Manca 2019’: ultimo giorno del Festival Internazionale di musica moderna organizzato dal CIRM. Luoghi vari (più info a questo link)

20.30. Teatro storico ‘Mademoiselle Molière’ di Gérard Savoisien. Théâtre des Muses (più info)



DOMENICA 8 DICEMBRE

SANREMO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato con circa 80 espositori di antiquariato e brocante Piazza Eroi Sanremesi e Piazza Muccioli (seconda domenica di ogni mese)

8.00. ‘Sanremo Marathon 2019’, Marching Band ‘Bandakadabra’, una delle marching band più quotate in Italia, propone l’intrecciarsi di varie traiettorie sonore per animare il centro città. Via Matteotti, piazza Colombo, pista ciclabile

9.00. Partenza della ‘Sanremo Marathon 2019’ + 10 k + Family Run da Corso Imperatrice 3 (vicino al casinò). Alle 13, premiazioni sulla Pista di atletica a Pian di Poma (più info)

14.00. Nobel Week 2019: settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, con congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, eventi conviviali e un charity event finalizzato a premiare studenti universitari meritevoli con una borsa di studio. Villa Nobel, fino al 13 dicembre (più info) PDF NW Programma A4 versione stampa

16.00. ‘Scopri la Pigna’: visita del centro storico a cura di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi. Ritrovo al Forte di Santa Tecla

21.15. ‘Il mio gioco preferito. Nek Live: concerto di Filippo Nek Neviani. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA

15.30-19.30. Natale a Oneglia: nelle vie e piazze del centro di Oneglia, spettacoli con show di magia, circo, acrobati e clown. Itineranti nelle vie 2 trampolieri/folletti e il cantastorie con il suo Organetto di Barberia

21.00. Elezione Miss Inverno 2019 a cura dell'Agenzia LuNa Comunicazione/Eventi in collaborazione con Confcommercio Imperia. Auditorium della Camera di Commercio (più info)

BORDIGHERA

8.00-20.00. Mercatino di Natale a cura dell’Associazione U Risveiu Burdigotu. Bancarelle dì prodotti tipici ed artigianali e vendita di caldarroste. Centro Storico

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

16.30. Inaugurazione Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

17.00. Inaugurazione ‘Ponente Film Festival 2019’: Concerto del Quartetto Novecento + rinfresco. Sala degli Affreschi della Fondazione San Giuseppe, città alta, fino al 12 dicembre (il programma)

17.30. Inaugurazione Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

21.00. Free Voices Gospel Choir in Concerto: grande serata dedicata al Gospel con un gruppo da circa sessanta elementi, una band musicale di accompagnamento live ed un gruppo coreografico di danza diretto da Laura Robuschi. Palazzo del Parco (info)

TAGGIA ARMA



9.30-17.00. ‘La maratona della Riviera dei Fiori’: il tratto cittadino di Arma di Taggia sarà interessato dalla manifestazione sportiva intorno alle ore 9.30 quando i maratoneti, in transito da Sanremo, entreranno nella cittadina passando in via Queirolo e sul lungomare

11.00 & 15.30. Celebrazioni dell’Immacolata Concezione: Santa Messa (h 11, Convento dei Cappuccini + alle ore 15,30 partenza della tradizionale processione con la partecipazione della Banda Pasquale Anfossi. Al termine distribuzione di cioccolata calda per tutti

14.30. Visita guidata ‘Il quartiere benedettino e il Santuario della Madonna Miracolosa a Natale’. Durante la passeggiata si potranno ammirare i presepi allestiti lungo le vie e visitare la basilica collegiata Santuario della Madonna Miracolosa. Punto d’incontro: Arma di Taggia ore 14.10 presso fermata autobus Villa Boselli oppure direttamente a Taggia



DIANO MARINA

15.30. Concerto della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ con la partecipazione dell'Associazione Roller Skate di Andora con coreografie e distribuzione di caramelle. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero

17.00. Festa dell'Immacolata 2019 nella frazione di Diano Calderina: Messa nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo e processione nelle vie del borgo

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di Natale con articoli natalizi e idee regalo. Alle 14.30, musica e canti natalizi con Tony's. Piazza Magnolie



CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu…d’inchiostro, Daria Colombo presenta ‘Cara Premier ti scrivo’ (ed. La Nave di Teseo). Dialoga con l’autrice il Prof. Massimo Puglisi dell’Istituto Ruffini di Imperia. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero



ENTROTERRA

AURIGO



17.00. Falò e aperitivo ‘in’a ciassa’. Piazza Immacolata Concezione

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Artigianarte’: mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

21.00. Per la rassegna ‘L’arte nutriente... Before christmas’, ‘Tale Madre tale Figlia’: commedia romantica di Laura Forti per la regia di Amanda Fagiani. Teatro Salvini, info e prenotazioni 346 3748586 (più info)

PORNASSIO

9.00. Ciaspolata sul Bric Mindino con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo al Colle di Nava o alle ore 9.30 a Garessio, info 338 7718703

FRANCIA

CANNES

11.00. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

8.00-12.00. Circuito di automobili radiocomandate. Porto di Monaco

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-21.00. Pista du Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21

14.30. Teatro storico ‘Mademoiselle Molière’ di Gérard Savoisien. Théâtre des Muses (più info)

15.00. Il Circo di Pechino presenta il suo ultimo spettacolo: ‘Le roi des singes’. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (info)

18.00. Inaugurazione e benedizione del Presepe donato alla chiesa dalla comunità italiana + santa Messa in Italiano + concerto ‘Note di Natale’ a cura dei giovani musicisti del Wacky Brass Quintet. Evento a cura dell’Associazione Dante Alighieri. Chiesa di Saint-Charles, Av. Saint-Charles 4, ingresso libero fino ad esaurimento posti

18.00. Per la Serie Grande Stagione, recital di pianoforte di Ivo Pogorelich, a cura dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. In programma: Jean Sébastien Bach, Frédéric Chopin, Ludwig Van Beethoven e Maurice Ravel. Auditorium Rainier III (info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

10.00-19.00. ‘Marché de Noël Etsy 2019’. Promenade des Anglais (più info)

14.00-23.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate