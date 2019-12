Ventimiglia: Coop Liguria propone l’incontro ‘Un mare di plastica’ per un uso responsabile di materiali e imballaggi

In occasione della Settimana Europea di riduzione dei rifiuti, Coop Liguria ha inserito nel programma di attività sociali ‘Corsi & Percorsi’, l’incontro pubblico ‘Un mare di plastica’, volto ad approfondire le principali cause della dispersione delle plastiche in mare e gli effetti che esse producono sugli ecosistemi, sulla biodiversità marina e sull’uomo, per riflettere insieme su come modificare le nostre abitudini quotidiane, adottando comportamenti più virtuosi.

In provincia di Imperia l’incontro è previsto a Ventimiglia mercoledì, alle 16 alla Biblioteca Civica Aprosiana in piazza Bassi 1, con la partecipazione di Daniela Lantrua di Legambiente Valle Argentina e di Federico Borromeo, Direttore di Legambiente Liguria.



L’incontro è gratuito e aperti a tutti e si concluderà con un brindisi augurale.



Nell’occasione Coop Liguria illustrerà le sue tante azioni di tutela ambientale:

adozione di tecnologie di ultima generazione per minimizzare i consumi e ottimizzare le prestazioni ambientali dei punti vendita; gestione responsabile dei rifiuti e contrasto agli sprechi, donando al volontariato i prodotti non più vendibili ma ancora idonei al consumo; vendita di prodotti sfusi, come i detersivi ecologici Coop Vivi Verde; ricerca continua di soluzioni volte a rendere gli imballaggi più sostenibili (entro il 2022 tutte le confezioni dei prodotti Coop saranno riciclabili, riutilizzabili o biodegradabili); sensibilizzazione di Soci e clienti ad adottare comportamenti responsabili (ad esempio preferire l’acqua del rubinetto rispetto a quella in bottiglia); offerta didattica mirata per le scuole con percorsi gratuiti sull’educazione ambientale.

Per informazioni: Olivia Faccio, Settore Soci e Consumatori Coop Liguria Tel. 335.5303507