San Lorenzo al mare: l'Agriturismo Rio Rocca garantisce una cucina semplice, genuina e ricca di biodiversità

In una piazzetta del piccolo borgo di San Lorenzo al mare, proprio di fronte alla partenza della pista ciclopedonale, si trova un locale interessante, l’Agriturismo Rio Rocca.

Donatello, il titolare, è un contadino vero, consapevole che per la sussistenza alimentare occorre rispettare il territorio, vivere soprattutto di auto-consumo, facendo pochissimo ricorso al mercato e conservando le scorte per i periodi di magra o per l’inverno, quando la terra è più avara.

Questa filosofia è subito evidente dalle deliziose preparazioni con le verdure sottolio e sottaceto, l’olio e il vino, con cui sono coperte le pareti della sala all’ingresso del locale. Tutti prodotti, che si possono acquistare, anche quando il ristorante è chiuso. Basta telefonare, lui arriva subito e con grande simpatia e disponibilità vi trasmette la sua grande passione per la terra e le sue coltivazioni: peperoni, pomodori, zucchine, la frutta per le tante e particolari marmellate, le olive e l’uva.

Con un collegamento così forte con la terra, la proposta gastronomica del locale non può essere che genuina e semplice, ma anche autentica e basata sull’utilizzo di ingredienti “poveri” e dal sapore intenso. Una cucina, che però non risulta mai povera, ma ricca sia in termini di ingredienti (biodiversità) che di preparazioni (ricette).

Il locale è formato da due piccole sale, circa una trentina di coperti in tutto, arredate in legno e mattoni, con in evidenza una bella stufa ed una vetrata colorata, che nasconde la vista della cucina.

Ai fornelli opera discreta ed instancabile la moglie, Kadigia, che utilizza i prodotti freschi della campagna per preparare specialità della cucina ligure tradizionale. La sua grande passione per la cucina unita all’esperienza trasmessa dalla famiglia di Donatello, sono il segreto del successo dei piatti proposti in un menù, che cambia a seconda della stagione e della generosità dell’orto.

Il menù completo, assolutamente consigliato, a 30 Euro comprende 4 antipasti, 2 primi, 2 secondi e il dolce, ma si possono limitare le portate o solo ai primi o in alternativa ai secondi, spendendo rispettivamente 22 o 25 euro, compreso coperto e caffè.

Tra gli antipasti imperdibile la farinata con la cipolla egiziana, i frisceiu, nei primi i ravioli (davvero squisiti) e gli gnocchi, ed anche una deliziosa lasagna di zucca e formaggio.

Fra i secondi sempre presente il coniglio alla ligure. Per finire i dolci della casa, gustosi e invitanti. L’agriturismo rio Rocca è stata una delle prime aziende agricole a cimentarsi nella coltivazione della cipolla egiziana, ormai un must del ponente ligure e non solo.

La produzione di questi bulbi è oggi molto consistente e consente alla cucina di averla in carta praticamente tutto l’anno ed utilizzarla in tutte le sue parti, dal bulbo alle foglie e ai bulbilli. Sperimentata in diversi piatti, la cipolla egiziana, è stata inserita dalla cuoca nella preparazione delle ricette tradizionali e la potete trovare in diversi piatti. dagli antipasti ai secondi.

Ottimi anche la focaccia e il pane, perché come ha scritto Louis Savary, “un vero contadino riconosce la sua terra dal sapore del suo pane”, e in questo locale anche nel cestino del pane, che viene portato in tavola, troverete il tocco tipico della cucina contadina. Per intere generazioni di contadini il pane è stata la base principale del pasto, unito con le cipolle e le olive e, per i più fortunati, con il formaggio, ma sempre accompagnato da un bicchiere di vino.

La cantina ha alcune interessanti etichette locali, ma lasciatevi tentare dal rosso della casa, un misto di Ormeasco e Rossese di grande raffinatezza.

Un agriturismo, che nel complesso risulta molto accogliente e dove è piacevole lasciarsi andare ad un momento di relax con la famiglia o con gli amici, gustando un menù “biodiverso” e sempre rispettoso dei ritmi naturali della natura.

L’Agriturismo Rio Rocca si trova a San Lorenzo al Mare in piazza Giuseppe Mazzini al numero 1 e per informazioni e prenotazioni si può telefonare al 329 161 1968 e dispone di un sito internet aggiornato con l’elenco dei prodotti disponibili.