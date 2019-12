Regione: avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere

È stato approvato dalla Giunta regionale l’avviso pubblico per la realizzazione di progetti di prevenzione e contrasto della violenza di genere in Liguria.

L’avviso, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 61.195 euro, ha la finalità di contribuire ad aumentare l’efficacia delle reti territoriali antiviolenza, finanziando progetti di prevenzione e contrasto della violenza di genere proposti da partenariati che prevedano l’integrazione tra servizi specializzati/dedicati, servizi pubblici con mandati istituzionali più generali e altre realtà territoriali, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul e dagli atti di programmazione – piani nazionali in materia.



Possono accedere ai contributi di questo avviso partenariati operativi da realizzarsi attraverso specifici accordi, già esistenti o appositamente costituiti, da Comuni singoli e/o associati, ASL, Istituti scolastici, uffici del Ministero della Giustizia, soggetti del Terzo Settore iscritti all’apposito Registro regionale e in possesso di competenze specifiche ed esperienza nelle aree tematiche oggetto dell’iniziativa, altri soggetti pubblici e/o privati.

Il contributo per ciascun progetto non potrà superare la somma massima di 8.000 euro.

Le domande di aiuto, corredate di tutta la documentazione richiesta e redatte secondo il modello allegato all’avviso, devono essere inoltrate – entro venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito internet della Regione Liguria, pena la non ammissione – all’indirizzo di posta elettronica certificata sanita@cert.regione.liguria.it.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate alla casella di posta elettronica politichesociali@regione.liguria.it