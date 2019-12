Genova: pedaggi gratis sulle autostrade liguri, in consiglio regionale l'ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi

Pedaggi gratis lungo le autostrade liguri. La richiesta, dopo averla avanzata il presidente della regione Giovanni Toti, la presenterà il consiglio regionale con un ordine del giorno portato dal consigliere leghista Vittorio Mazza e sottoscritto dagli altri gruppi consiliari.

Nella richiesta si sottolinea la condizione critica dal punto di vista logistico e infrastrutturale, facendo riferimento al crollo del ponte Morandi, al più recente crollo di un pilone della A6, oltre alle ripetute frane e smottamenti che ostruiscono o danneggiano le strade comunali e provinciali, che "tracciano un quadro di danni e disagi per la nostra regione, per tutti i suoi settori e per i suoi cittadini".

I consiglieri chiedono al presidente e alla giunta "di attivarsi presso le sedi opportune per mettere in atto le azioni possibili affinché in Liguria non si paghi più il pedaggio autostradale fino a a quando questa sofferente situazione logistica ed infrastrutturale non sia rientrata".