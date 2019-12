Ventimiglia: grande partecipazione sabato scorso per l'addobbo dell'Albero di Natale alla Marina San Giuseppe (Foto)

Il Sestiere Marina sì è ritrovato, sabato scorso alla Marina San Giuseppe di Ventimiglia, per addobbare l’albero di Natale donato al rione.

Durante il pomeriggio, come da tradizione, sono stati distribuiti vin brûlé, cioccolata calda a panettone a chi è passato a salutare e date una mano per decorare l’albero. Anche il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, è passato per un breve saluto e per ringraziare il Sestiere Marina per il suo impegno nei confronti di quella parte di Ventimiglia che rappresenta non solo durante le sfide dell’Agosto Medievale.

Alle sera sono state accese le ghirlande luminose donate da chi ha aderito all’iniziativa ‘Adotta una ghirlanda’ (Pasta e Basta, Bar l’Oblò, Bagni Ristorante San Giuseppe, Gelateria Triboulet, Fiordilatte e oreficeria Edmondo). “Un grazie alla maestranze comunali – evidenzia il Sestiere Marina - che hanno aiutano a piazzare l’albero e all’Amministrazione”. A breve dovrebbero anche essere piazzare alcune luminarie in via Colombo.