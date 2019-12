Sanremo: mercoledì l'incontro su ‘I fumetti che uniscono le persone e stimolano la fantasia’

La SIDEF Società dei Francesisti sezione di Sanremo invita soci e simpatizzanti alla Conferenza di mercoledì 4 dicembre ore 16 dal titolo 'La scuola di Bruxelles: l’arte popolare' che si svolgerà nelle vasta sala al terzo piano della Biblioteca Civica di Sanremo in via Carli 1.



Oggi si considera Bruxelles come la capitale mondiale dei fumetti insieme a New York e Tokio. I belgi però, hanno saputo imporre uno stile, un genere, un loro tipico modo di raccontare. Nomi come Andrè Franquin, Jan Roba, Morris o Peyo sono ancora oggi venerati in Belgio ma anche in Francia, USA e Giappone. I disegni originali firmati da loro sono dei cimeli preziosi per i collezionisti che se li disputano.

Il Dott. Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese e di cultura franco-italiana, farà una breve presentazione storica e poi si dedicherà ad analizzare qualche striscia di questi artisti che hanno saputo descrivere il mondo che li circondava con umorismo e raffinatezza.

Il fumetto in lingua francese permette un approccio divertente alla lingua che si parla tutti i giorni ed una memorizzazione duratura grazie alle immagini.