Sanremo: “Il vento che suona” pervade la sala degli specchi di Palazzo Bellevue (Foto)

Gli studenti del Liceo 'Cassini' di Sanremo hanno presentato con cura e attenzione la lezione che si è rivelata un vero e proprio sorprendente evento, come preannunciato dalla Presidente Unitre Francesca Rotta Gentile che ha voluto proporre con questa lezione qualcosa di originale e raro da poter ascoltare. Sul sito dell'Unitre si possono rivedere e riascoltare alcuni video che riprendendo alcuni dei passaggi più significativi della lezione concerto.

La trattazione chiara e approfondita nei contenuti e la presenza di numerosi strumenti appartenenti alla collezione del professor Baglietto hanno affascinato i presenti e suscitato numerose curiosità e domande pertinenti. In poco più di un’ora un pezzo importante di storia della musica è stato analizzato mettendo in luce le relazioni che intercorrono fra le manifestazioni musicali agli albori della civiltà agro -pastorale fino alle tradizioni musicali che ancora resistono in zone protette nel bacino del Mediterraneo.

Molte immagini proiettate mostrato al pubblico antichi strumenti e testimonianze artistiche di strumenti ora perduti ma soprattutto si è potuto ascoltare la voce dei numerosi esemplari ad aria che Davide Baglietto suona con gusto e perizia. Dalle cornamuse all’ocarina, il suono penetrante e ancestrale ci ha riportato in epoche mai vissute ma il cui ricordo viaggia ancora nel vento di ciaramelle, zampogne corni, flauti dritti le cui melodie vengono per lo più tramandate oralmente, senza il sussidio della notazione moderna.