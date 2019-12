Sabato prossimo, giornata dedicata ai più piccoli organizzata dalla Croce Bianca Imperia

“Con l’avvicinarsi delle feste Natalizie la Croce Bianca Imperia ha in programma diverse iniziative, in modo particolare grazie al impegno del nostro Gruppo Giovani abbiamo voluto organizzare una giornata dedicata ai più piccoli”. Ad informarne è il Presidente della CRI Roberto Trincheri che spiega: “Il 7 dicembre presso la nostra sede abbiamo organizzato un pomeriggio con Babbo Natale, trasformeremo per alcune di ore la nostra sede nella sua casa, dalle ore 14.00 alle ore 17.00 tutti i bambini potranno fare fotografie, consegnare le loro letterine, gustare dell’ottima cioccolata calda e farsi un sacco di risate. I nostri ragazzi del gruppo giovani, lasceranno per un pomeriggio le loro divise negli armadietti, niente barelle o ambulanze, ma si trasformeranno nei migliori aiutanti di Babbo Natale. Saranno previste inoltre caramelle, dolci e qualche sorpresa che il nostro Babbo Natale tirerà fuori dal suo sacco magico”.

“Sono veramente felice di organizzare un’iniziativa come questa – continua Trincheri -, e lo sono ancora di più nel poterlo fare in croce bianca, un luogo che ovviamente è sempre associato in un certo modo a tristezza e dolore, per una volta invece la parola d’ordine deve essere allegria e gioia, ovviamente ci sarà sempre un’ambulanza pronta all’emergenza, perché come sostengo da sempre noi ci siamo sempre, anche lo stesso giorno di Natale, ma credo che sia un bellissimo segnale aprire la sede ai bambini, portare un pochino di allegria anche in un ambiente come quello delle ambulanze. Sono veramente fiero del nostro gruppo giovani, e spero di cuore che il giorno 7 dicembre la nostra sede sarà piena di bambini allegri e sorridenti felici di incontrare Babbo Natale. Volevo inoltre ringraziare di cuore le tante persone che mi hanno contattato per aiutarci in questa iniziativa, una persona ci ha donato ben 3 kg di caramelle, altri la cioccolata, altri ancora qualche piccolo regalino, insomma in molti ci hanno fatto capire che la nostra iniziativa è stata apprezzata e ora non ci resta altro che aspettare i bambini e fargli passare un pomeriggio fantastico in famiglia, all’insegna della magia del natale .

Del resto la Croce Bianca Imperia è soprattutto questo, UNA GRANDE FAMIGLIA”.