Limone Piemonte: sono oltre 80 le opere di Andy Warhol che limonesi e turisti potranno ammirare dal 7 dicembre fino al 15 marzo 2020

Il Grand Palais Excelsior ospiterà per tre mesi la mostra “Limone loves Andy Warhol”, una rassegna dei più celebri lavori dell'artista americano risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80, tra cui gli iconici ritratti serigrafici di Marilyn Monroe, Mao Tse-tung e Mick Jagger. Una vera e propria immersione nella Pop Art, una corrente che ha influenzato i paradigmi della moda, della pubblicità, della musica e del cinema, lasciando un segno tangibile nella società di oggi.

Sarà il sindaco di Limone Massimo Riberi a fare gli onori di casa all'inaugurazione della mostra, in programma sabato prossimo alle 18. L'esposizione sarà, poi, accessibile gratuitamente al pubblico il venerdì dalle 15 alle 19, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Inoltre, resterà aperta tutti i giorni durante le festività natalizie con orario 10-13 e 15-19. Sono possibili ingressi su appuntamento per i gruppi e le scolaresche. Per info: Ufficio Turistico di Limone (tel. 0171/925281).

"La rassegna rappresenta un'opportunità di grande valore per il nostro paese – commenta Massimo Riberi, sindaco di Limone Piemonte -. Un'opportunità in chiave turistica, perché l'esposizione richiamerà a Limone tanti curiosi e appassionati d'arte, ma anche un'occasione per far avvicinare alle opere di questo istrionico e poliedrico artista chi ancora non lo conoscesse a fondo”.

“Questo progetto si inserisce a pieno nella volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare la promozione dell’arte e della cultura, nella convinzione che esse ricoprano un ruolo fondamentale per la crescita personale e per la formazione di una coscienza collettiva – continua Riberi -. Investire in cultura significa investire nel futuro. Valorizzando e tutelando la cultura, si promuove lo sviluppo sociale e civile del Paese. Proprio per questo la mostra sarà accessibile gratuitamente, per coinvolgere un pubblico più ampio possibile, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado che vorranno partecipare all'iniziativa”.

La mostra, patrocinata dalla Regione Piemonte e dal Comune di Limone Piemonte, è curata dalle Associazioni culturali "Ego Bianchi" di Cuneo e "L’Onda" di Savigliano, in collaborazione con una serie di sponsor che hanno permesso la realizzazione dell'evento: Bottero Ski, Banca di Caraglio, Bruna Rosso, Ristorante La Giara, Unione Montana Alpi Marittime, Egea, Aon Assurance, Gino 60, Atl, Conitours, Ristorante Mac Miche, Edilmaco, Sep segnaletica stradale, Scuola di Sci di Limone, White ristorante e lounge bar, Fiocco di Neve Relais e Spa, Riserva Bianca di Limone, Telegranda, Grand Palais Excelsior e F.A.I. Service S. Coop.