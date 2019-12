In occasione della Giornata Mondiale della Disabilità, Convegno sul tema ‘L’importanza delle reti di sostegno alla fragilità sociosanitaria nel rispetto delle pari opportunità’

La CISL Medici Liguria e la Cisl Imperia-Savona, in collaborazione con la European Depression Association, in occasione della Giornata Mondiale sulla Disabilità, organizzano un Convegno di interesse pubblico. ‘L’importanza delle reti di sostegno alla fragilità sociosanitaria nel rispetto delle pari opportunità’, questo il tema che verrà trattato nel corso della giornata dedicata allo studio e all’informazione. Si terrà ad Imperia domani, martedì 3 dicembre, presso la Biblioteca Comunale ‘Lagorio’ in piazza De Amicis dalle 9.30 alle 14.00.

"L’incontro, aperto al pubblico, si è reso possibile grazie all'interesse e alla collaborazione del Comune di Imperia, in particolare del Sindaco e dell’Assessore comunale ai Servizi Sociali. Interverranno: amministratori pubblici regionali e comunali, medici, studiosi ed esperti delle problematiche e delle soluzioni che attengono all’argomento.

Il Convegno mira a divulgare quali possano essere le reti di sostegno ai ‘caregivers’, parola anglosassone che nel caso della disabilità fa (e farà) ‘rima’ con famiglia. Il primo passo è l'informazione, cioè il portare a conoscenza degli interessati e non solo che, sia nella ASL che nei Comuni, esistono strutture dedicate alla presa in carico dei sofferenti e, soprattutto, il portare a conoscenza dell’esistenza di percorsi di accompagnamento – grazie al supporto degli operatori sanitari e sociali – alle cure migliori e più appropriate. Successivamente si intende dare consapevolezza alle famiglie, in particolare a quelle composte da persone avanti con gli anni, che il congiunto, qualsiasi cosa accada, non sarà abbandonato, ma preso in carico dalla rete assistenziale e/o residenziale dei Servizi competenti.

Il Convegno di Imperia rispetta appieno gli obiettivi ai quali la Cisl Medici Liguria - sindacato confederale non corporativo – e la Cisl Imperia-Savona mirano: organizzare incontri su temi di interesse non esclusivamente riguardanti i medici, ma rivolti alle problematiche della cittadinanza, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità sociale. La Giornata sarà anche occasione per divulgare le tematiche della disabilità in relazione al Sistema Sanitario Nazionale, pilastro sociale che la CISL ha sempre difeso unitamente alle categorie e che da anni risente delle difficoltà economiche generali. E proprio l’utenza disabile ne rappresenta un'area di afferenza particolarmente delicata".



Il programma QUI.