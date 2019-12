Imperia: domani sera con Franco Faggiani torna l'appuntamento con 'A cena tra autori e sognatori'

Torna a grande richiesta, dopo la pausa estiva, la rassegna invernale dell'associazione ‘Due parole in riva al mare’, ideata dalla libraia Nadia.

Si tratta di ‘A cena tra autori e sognatori’, giunto alla 3a edizione, al ristorante Bistrò ‘I Sognatori’ di Imperia. Si tratta di una cena in compagnia di uno scrittore, per due sere al mese alle 20.30, in un format originale e alternativo si chiacchiera con lo scrittore per conoscere il suo nuovo libro ed entrare nel laboratorio della scrittura . Tutto questo assaporando del buon cibo e sorseggiando un bicchiere di vino.

Non una classica presentazione frontale ma una chiacchiera con gli autori, come si fa tra amici mentre si cena. Per partecipare è necessario prenotare (3392877093 oppure 0183/63179). Il costo della serata è di 35 euro e comprende antipasto, primo, dolce, caffè, acqua, un bicchiere di vino ed una copia del libro autografato.

Il prossimo appuntamento sarà con Franco Faggiani, domani sera.