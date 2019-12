Il Natale a Sanremo incanta: con un tripudio di luci e magiche atmosfere per un dicembre indimenticabile

Luci, decorazioni, atmosfere incantate: l’accensione dell’albero di Natale nella centralissima piazza Colombo è un momento molto atteso da grandi e piccini. L’appuntamento è per sabato 7 dicembre, alle 18.15, quando le luci dell’albero creeranno un’atmosfera davvero suggestiva.

L’accensione sarà arricchita da un vero e proprio spettacolo dal titolo “Ballando sotto l’Albero” con la partecipazione dei “Seconda Materia”, artisti acrobati provenienti da Santarcangelo di Romagna, e degli “Urban Theory”, stomp dancers, hip hop e street dancers che partecipano al nuovo show di Fiorello su Rai Uno, “VivaRai Play”. Volteggi, sospensioni, figure acrobatiche di grande impatto scenico daranno vita a performance davvero originali su una struttura a piramide appositamente allestita sul palco.

Un evento per un pubblico di ogni età, dove lo spettatore sarà preso per mano alla scoperta della magia del Natale. Ma non finisce qui: passeggiando per le vie dello shopping, si potranno incontrare musicisti distribuiti su diverse postazioni palco, senza dimenticare la musica live nelle piazze e nel prestigioso Teatro Ariston, l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica, il percorso espositivo di opere artigianali e artistiche della Valle d’Aosta, la “Nobel Week 2019”, grandi nomi del teatro al Casinò, la “Sanremo Marathon 2019” che si intreccerà con la marching band. E molto altro.

Il programma completo su:

https://www.facebook.com/sanremocittamusica/?fref=ts

https://sanremoplus.com/