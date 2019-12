Bordighera: domani pomeriggio all'ex Anglicana la ‘Giornata Internazionale delle persone con disabilità’

La città di Bordighera celebra domani la ‘Giornata Internazionale delle persone con disabilità’, con un appuntamento che avrà inizio alle 16.30, al centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana.

Guido Marangoni, autore del successo editoriale ‘Anna che sorride alla pioggia’, presenterà il monologo ‘Siamo fatti di-versi. Perché siamo poesia’, composto di musica, immagini e parole. Un testo delicato, che narra la gioia e la ricchezza portate nella famiglia dello scrittore dalla figlia più piccola, affetta da trisomia 21, e che trae spunto da questa esperienza per parlare delle fragilità che in fondo accomunano tutti, senza differenze.

Parteciperà all’incontro anche la Polisportiva Dilettantistica IntergrAbili di Sanremo, che offrirà la propria testimonianza di associazione che da 10 anni (è nata infatti nel 2009) attraverso l’attività sportiva promuove l’integrazione e compie una importante opera di sensibilizzazione.

Sarà infine l’occasione, per l’Amministrazione, per fare il punto sul percorso che è in atto e che porterà Bordighera a poter issare la Bandiera Lilla, il riconoscimento che viene assegnato ai Comuni che dimostrano sensibilità particolare per le persone disabili favorendone tra l’altro l’esperienza turistica. La manifestazione è organizzata dal Comune di Bordighera, con la fondamentale collaborazione di Donatella Tralci.​