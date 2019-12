Taggia: incendio nella notte in un appartamento nella zona di via San Francesco, intervento dei Vigili del Fuoco

Il secondo piano di una villetta di una traversa in via San Francesco a Taggia è andata quasi completamente distrutta, questa notte poco dopo le 2, da un incendio sulle cui cause stanno indagando i Carabinieri della locale Stazione.

Fortunatamente la famiglia che viveva all’interno dell’abitazione si è accorta delle fiamme ed è riuscita a dare l’allarme, altrimenti l’incendio poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno spento il rogo anche se i danni sono particolarmente ingenti.

Ad andare a fuoco diverse stanze dell’abitazione ed parte del tetto. Oggi, con la luce del sole verrà fatta una stima precisa dei danni e si cercherà di capire l’origine dell’incendio.