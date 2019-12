Sanremo: zona Imperatrice senza elettricità, i negozianti si lamentano ma i lavori erano segnalati da giorni

Le attività chiuse in corso Imperatrice

Questa mattina in zona corso Imperatrice, via Nuvoloni e via Roccasterone attività commerciali e abitazioni si sono ritrovate senza corrente elettrica. Tutto previsto, siccome Amaie sta effettuando alcuni interventi sulla rete, ma qualcuno si è risentito.

Alla nostra redazione è arrivata la lamentela di alcuni negozianti che lamentano di non essere stati avvisati per tempo. Abbiamo quindi contattato Amaie che ha confermato l'affissione degli avvisi ad almeno 48 ore dall'inizio dei lavori, come previsto dalla Legge. I cartelli, quindi, sono lì almeno da venerdì.

La Legge impone infatti di avvisare la cittadinanza almeno 48 ore prima dell'intervento, mentre c'è una deroga a 24 ore solo per questioni di sicurezza pubblica.