Sanremo: continua il trend annuale positivo del Casinò che però a novembre fa segnare il primo mese con segno meno

Continua il 2019 in crescita per il Casinò di Sanremo anche se novembre fa segnare per la prima volta il segno meno, dopo una lunga serie di mesi con il più. Dall’inizio dell’anno, infatti, al termine del mese di novembre, sono stati incassati 40,58 milioni con un incremento di 1,9 milioni (pari al 5%) in più rispetto al 2018.

Il mese di novembre ha registrato 2,79 milioni di euro di introiti, in lieve flessione, però, rispetto allo stesso mese del 2018 (-3,4%). Ora il Casinò di Sanremo si prepara a festeggiare la fine dell’anno sotto i migliori auspici. I giochi ‘Tradizionali’, nei primi 11 mesi dell’anno, hanno realizzato 8 milioni (+10,5%), mentre le slot machines svettano a 32,39 milioni (+3,6). A novembre tra i ‘Tradizionali’, nei primi undici mesi dell’anno si mette in evidenza il ‘Punto Banco Mini’ (+50%), seguito dal Black Jack (+9,5%) e dalla Fair Roulette (+6,6%).

Da gennaio ad oggi la ‘Poker Room’, mese dopo mese, ha visto crescere l’apprezzamento e la partecipazione i ai tanti tornei mensili di buon livello, scelti per gli interessanti montepremi e per le dinamiche di svolgimento. Su base annuale la ‘Poker Room’ ha incassato 1,6 milioni, dei quali 600.000 sono stati assegnati nei 42 super Jackpot, del valore superiore a 4.999 euro. Il montepremi complessivo erogato ha totalizzato 455.372 euro.

Tra i premi più significativi e curiosi (per l’ammontare della vincita rispetto alla posta giocata) vanno menzionati quello di 24.000 euro ottenuto da un giocatore francese giocando con ticket da 0,01 ed un altro di 22.000, centrato da una signora pugliese giocando con ticket da 0,02. “Stiamo per concludere un anno importante per la nostra azienda, denso d’impegni e costellato da risultati positivi. Registriamo, a novembre, una lieve contrazione degli incassi e delle presenze correlata ai flussi turistici e dovuta alle eccezionali criticità atmosferiche, che non hanno favorito gli spostamenti. Una contenuta flessione su cui ha influito anche il ricchissimo montepremi di vincite erogato, che rappresenta il miglior biglietto da visita per rafforzare la nostra immagine di Casinò fortunato per i clienti”.

Così intervengono dal Cda il Presidente Adriano Battistotti ed i consiglieri Barbara Biale e Gian Carlo Ghinamo, che guardano positivamente anche all’ultimo mese dell’anno: “Abbiamo infatti preparato per la nostra clientela spettacoli di tutto rilievo. Il 6 dicembre con Christian De Sica al Roof Garden; a seguire la novità della cena di Natale, che anticipa l’eccezionale Capodanno: Rocco Papaleo a Teatro sia il 30 che il 31 dicembre, i Los Loco, Massimo Bagnato e Gin & The Fitz al Roof Garden e tante altre sorprese nelle nostre sale. Un programma esclusivo per fare gli ‘auguri’ di uno splendido 2020 alla nostra migliore clientela e a tutti coloro che trascorreranno le vacanze natalizie nella nostra riviera”.