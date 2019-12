Sanremo: al via per le terze del Turistico 'Ruffini-Aicardi' i percorsi per competenze e orientamento

All’Istituto Tecnico Turistico “Ruffini-Aicardi” iniziano per le classi terze del attività di PCTO ossia i 'Percorsi' per le 'Competenze Trasversali' e l'Orientamento, previsti dal Ministero per promuovere negli studenti del triennio competenze di cittadinanza attiva, spirito di iniziativa e capacità imprenditoriali, anche in vista delle loro scelte post-diploma.

Attraverso un’interessante uscita didattica a San Romolo, la classe 3 AT, accompagnata dai profssori Mariacristina Verda e Marco Stella, ha sperimentato sul campo un itinerario turistico sul territorio per cui è necessario utilizzare le conoscenze che si acquisiscono nelle varie materie di indirizzo dell’Istituto Tecnico Turistico, quali ad esempio Geografia Turistica, Storia dell’arte, Economia Aziendale e Marketing turistico, Storia e Letteratura. Il “prodotto” turistico creato prevede, infatti, oltre ad una passeggiata in mezzo alla natura, anche la visita al forno di San Romolo e la sosta per una cioccolata calda, in onore delle tradizioni locali, e un passaggio nella campagna tanto cara allo scrittore Italo Calvino.

L'attività, realizzata 'sul campo' anche grazie alla collaborazione di Marco Macchi dell’associazione 'Pigna Mon Amour', ha avuto un seguito anche a scuola per approfondimenti sulla storia e letteratura del Novecento, attraverso la lettura di testi di Italo Calvino e per lavori di marketing per imparare a individuare i segmenti del mercato turistico a cui potrebbe essere proposta un’escursione di questo tipo.