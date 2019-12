Il Sindaco di Ospedaletti oggi alla riunione in Provincia: "Abbiamo 2,5 mln di danni ma ora servono le somme urgenze" (Video)

Riunione in Provincia, questo pomeriggio per i Sindaci che sono stati colpiti dal maltempo e che, da giorni sono alle prese con la conta dei danni. Tra questi il primo cittadino di Ospedaletti che, oltre a piccoli problemi sul territorio dovuti a frane e smottamenti, ha registrato il grave danno al plesso scolastico di via Marconi ed al sottostante campo di calcio.

“E’ stata una riunione utile – ha detto Daniele Cimiotti - perché a tutti è stato possibile dare una descrizione dei problemi e delle somme urgenze. Noi abbiamo registrato diverse frane ed i danni alla scuola con una prima stima che arriva a 2,5 milioni. Una cifra importante e vedremo come riuscire a gestirla, perché da parte della Regione sono stati richiesti 90 milioni per le somme urgente. I 2,5 milioni sono per i lavori definitivi mentre, per quanto ci riguarda, le urgenze ci fermiamo intorno ai 135mila euro”.

Il Sindaco della città delle rose ha anche confermato che, questa mattina, i ragazzi delle scuole sono tutti tornati sui banchi, con la disposizione prevista la settimana scorsa: “La scuola è stata riaperta come anticipato nella zona Nord-Est dell’edificio scolastico con le Elementari e le Materne mentre le Medie sono alla Parrocchia e la situazione è tornata alla normalità.