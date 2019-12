Il direttore dell'Ariston Proballet di Sanremo premiato con la migliore coreografia del 2019 in Ucraina

Marcello Algeri, direttore insieme a Sabrina Rinaldi, della compagnia stabile ‘Ariston Proballet’, ha vinto il Premio internazionale ‘Great Real Art’ in Ucraina, con le sue coreografie per ‘Pulcinella e la sagra della Primavera’ su musica di Stravinsk e come migliore coreografia dell'anno 2019.

Le coreografie sono state create per il Teatro Nazionale Ucraino della città di Lviv, per la regia del sovraintendente M. Vasyl Vovkun. La commissione internazionale del premio ha consegnato il premio, al Teatro Nazionale di Kiev, dopo una valutazione attenta di tutti i lavori coreografici che si sono svolti in Ucraina nel 2019.

Un riconoscimento che premia il lavoro di ricerca nell'ambito della creazione tersicorea che il coreografo Marcello Algeri sta portando avanti da anni e che appoggia il linguaggio moderno-contemporaneo su quello accademico in un connubio dinamico ed espressivo.