Ai Vivai Montina di Cisano il Natale segue il ritmo della Natura.

La visita del garden Vivai Montina vi permetterà non solo di scegliere per i vostri regali natalizi piante meravigliosamente confezionate, oggettistica particolare e molte idee altre idee, ma anche di partecipare ad eventi con ingresso gratuito.

In linea con la filosofia aziendale di sostenibilità ambientale e rispetto della stagionalità, domenica 15 dicembre ci sarà un evento molto atteso: l’assaggio dell’Olio nuovo abbinato ad uno Slow Trekking e la degustazione di un coloratissimo pinzimonio. L’evento si svolgerà in collaborazione con l'azienda agricola "Il Poggio del nonno Piero" e prevede alle ore 15.30 la partenza dello slow trekking dai Vivai Montina diretto verso l’azienda olivicola, che potrà essere raggiunta anche con l’automobile per chi non volesse partecipare alla camminata. All’arrivo la degustazione verrà offerta una degustazione dell’olio nuovo accompagnata dalle verdure crude degli orti vicini per un “trionfante pinzimonio”. La degustazione dell’olio sarà possibile non solo nella sede del " Poggio del nonno Piero", ma anche nel garden dei Vivai Montina.

La partecipazione agli eventi è gratuita.