Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di lunedì 2 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 2 DICEMBRE



SANREMO

20.30. ‘Master of food Vino’: terzo incontro di 5 del corso organizzato dalle Condotte Slow Food Riviera dei Fiori Alpi Marittime e Val Nervia e Otto Luoghi tenuto dal formatore Pietro Garibbo. Sala incontri del Teatro Ariston, info 338 2882040 (2-3-4 dicembre)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i lunedì)

OSPEDALETTI



16.45-18.45. ‘Emozioni in gioco’: laboratorio dedicato alla tematica delle emozioni nell’età evolutiva rivolto ai piccoli della scuola primaria (6-10 anni). Relatrici la psicologa e psicoterapeuta Michela Nobile e vicepresidente dell’associazione ‘Effetto Farfalla’ Micolo Tosello. Biblioteca Comunale, corso Regina Margherita

FRANCIA

CANNES

11.00. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

17.00-21.00. ILTM (International Luxury Travel Market): fiera principale in Europa per il turismo di alta gamma. Palais des Festivals et des Congrès, Boulevard de la Croisette, fino al 5 dicembre (più info)

MONACO

10.00-18.00. (ultimo giorno della 24ª edizione di ‘Monte-Carlo Gastronomie’: rendez-vous della gastronomia francese e straniera alla scoperta di sapori autentici, prodotti locali e idee originali per tavoli da festa (ingresso 5 euro). Espace Fontvielle (più info)

18.30. Conferenza a tema su ‘Dipingere la musica’ di Martine Kaufmann, Storica e Professore al Conservatorio di Musica e di Danza di Parigi, evento organizzato dall'Association monégasque pour la Connaissances des Arts. Théâtre des Variétés (info)





