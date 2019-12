Sanremo: per le feste un pianoforte in via Matteotti e un fil rouge tra lo spirito del Natale e il 70° Festival (Video)

Sarà un Natale all’insegna della musica in via Matteotti. Grazie all’iniziativa dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, Sanremo sarà davvero la Città della Musica e, per le feste di Natale e di fine anno, via Matteotti sarà colorata di note.

Oltre alla chitarra di Diego Campagna e ad altri musicisti che si alterneranno per le vie del centro, ci sarà anche la scuola ‘Sanremo Musica 2000’ con un pianoforte a mezza coda a pochi metri dal Casinò. Ogni sabato, dal 7 al 28 dicembre e poi eccezionalmente venerdì 3 gennaio, i ragazzi della scuola si esibiranno deliziando residenti e turisti con brani che sappiano sia evocare l’atmosfera del Natale e delle feste, sia collegare il tutto alla storia del Festival di Sanremo.

L’intervista a Erica Martini, professoressa della scuola ‘Sanremo Musica 2000’

Le feste di Natale, infatti, faranno da apripista al percorso che porterà a febbraio al 70° Festival della Canzone Italiana, un appuntamento che Sanremo vuole vivere al meglio omaggiando non a caso tutti i brani e gli artisti che hanno fatto la storia della kermesse.

Non resta quindi che attendere sabato 7 dicembre per dare il via ai ‘mini’ concerti di via Matteotti.