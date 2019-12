Molini di Triora: il 15 dicembre torna a Glori lo storico mercatino Natalizio. Il programma

Come ogni anno torna lo storico mercatino Natalizio a Glori. Spiegano gli organizzatori: “Quest'anno però, oltre ai prodotti del territorio e ad un artigianato di qualità, si tinge di un velo di incanto.

Fiocco di Neve & Borgo di Pietra è una giornata all'insegna della fiaba, del Calore natalizio dato dal condividere un momento di magia, di intimità.

Riscaldati da una tazza di cioccolata calda o vin cotto, ‘Fiocco di Neve & Borgo di Pietra’ è una vera e propria opportunità di tornare bambini e vivere l'attesa del Natale in modo sacrale”.



Il Programma:



- Ore 10 - Inizio mercatino natalizio

- Ore 11 - Storie incantate - Letture per bambini dai 3 ai 99 anni

- Ore 14 - Indovina quanto pesa la zucca! Chi ha vinto?

- Ore 15 - Acchiappiamo i sogni di Natale - Laboratorio di macramé per adulti

- Ore 16 - Ricordo della festa. Crea il tuo addobbo e portalo a casa! (per bambini)

Per informazioni e curiosità: Juliette 3466163466 - gloritheplacetobe@gmail.com