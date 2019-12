Domenica prossima, Ciaspolata sul Bric Mindino con le guide di Ponente Experience

Le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience vi invitano a inaugurare la stagione invernale con una facile escursione con le racchette da neve sul Bric Mindino domenica 8 dicembre 2019.

Una semplice escursione in cui sarete guidati dalla grossa croce messa sulla montagna mentre la faggeta che attraverserete nel primo tratto assumerà contorni magici e fiabeschi, impreziosita dalle recenti nevicate.

Dalla cima, se la giornata è tersa, potrete dominare tutta la catena delle Alpi Occidentali mentre l’azzurro del mare vi darà una chiara percezione della vicinanza tra i due elementi.

Anche il ritorno al Colle di Casotto non vi annoierà, impegnati ad osservare le tracce del passaggio delle specie animali che hanno eletto queste montagne come dimora.

La guida si riserva la possibilità di annullare o modificare l’escursione per ragioni di sicurezza in base ai bollettini Arpal.

Informazioni tecniche e logistiche: ritrovo ore 09,00 al Colle di Nava (Im) o ore 9,30 a Garessio (Cn), durata 5 ore circa, distanza 9 km circa, dislivello 520 metri circa, difficoltà E.

Quota di partecipazione: euro 10,00 - gratuita per i ragazzi al di sotto dei quindici anni più eventuale noleggio racchette.

La quota comprende: escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE.

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca a vento o cerata, guanti, acqua, pranzo al sacco, racchette da neve e bastoncini.

Iscrizione: obbligatoria entro le ore 19,00 del 7 dicembre 2019

Informazioni ed iscrizioni: guida ambientale escursionistica Rosso Marco - Cell 0039 3387718703 marcoebasta@yahoo.it , www.attraversolealpiliguri.eu, www.ponenteexperience.it