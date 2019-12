Il mondo del giornalismo ponentino è in lutto: è morto oggi il 'gigante buono', il cameraman della Rai Rudy Peila

E’ difficile scrivere quando viene a mancare una persona speciale ed è difficilissimo farlo per un collega che ci ha lasciato. Rudy Peila è morto questo pomeriggio a Sanremo, al termine di una lunga malattia che lo aveva costretto a lasciare il suo lavoro, la sua grande passione, quella del cameraman e del tecnico video.

Rudy aveva 60 anni, era di Sanremo ed ha sempre lavorato nell’ambito televisivo. Lo ricordiamo all’inizio della sua carriera con in spalla la telecamera di TeleTris, una delle emittenti nate a fine anni ’70. Poi altre televisioni locali tra cui TeleGenova e, quindi, l’approdo in Rai, per la quale ha lavorato per tantissimi anni, proponendo le sue immagini di cronaca, spettacoli ed altro dal ponente ligure.

Negli ultimi 10 anni della carriera ha lavorato fianco a fianco con Lucia Pescio, volto notissimo della sede regionale della Rai. E dietro il volto di Lucia c’era quasi sempre lui, il ‘gigante buono’, così come molti lo chiamavano. Rudy era un grande professionista ed era una bella persona. Aveva sempre una parola per tutti e se poteva darti una mano te la dava.

Rudy non era sposato e non aveva figli. Lascia la sorella Patrizia. Ci manca già da qualche anno Rudy perché, per tentare di curarsi aveva lasciato il lavoro e non ‘correva’ più con noi dietro le notizie. Oggi è andato via e lo ricorderemo per sempre perché non era solo un collega ma anche un amico ed un professionista serio. Era questo e molto altro. Ciao Rudy, gigante buono!