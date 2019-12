Due incendi nella notte: Fiat Panda a fuoco a Castelvecchio di Imperia e fiamme ad alcune sterpaglie a Bordghera

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, nella notte in provincia di Imperia, per due distinti incendi.

Il primo si è registrato a Castelvecchio di Imperia, nei pressi dell’ufficio postale. Una Fiat Panda a preso fuoco, per cause ancora un via d’accertamento. I pompieri del comando provinciale hanno spento le fiamme anche se, purtroppo, l’auto ha subito gravissimi danni.

Nel secondo sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, per un incendio in via Sapergo a Bordighera. In questo caso a prendere fuoco alcune sterpaglie a bordo strada. L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero ulteriormente allargarsi. I danni sono stati limitati.