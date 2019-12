Allerta maltempo in Costa Azzurra: primo provvedimento il rinvio del big match Monaco-Psg

Con quasi 200 litri di pioggia per metro quadrato previsti oggi pomeriggio, serie di precauzioni per garantire la sicurezza nel dipartimento delle Alpi Marittime. La prima conseguenza dell'avviso meteorologico è stato ilo rinvio della partita di calcio Monaco-PSG in programma questa sera alle 21 allo stadio 'Louis II' del Principato.

La pubblica sicurezza è completamente mobilitata per prevenire qualsiasi pericolo e garantire qualsiasi intervento che sarebbe necessario sul territorio. Ai monegaschi e ai residenti viene chiesto di:

- eliminare dai balconi degli edifici qualsiasi oggetto che possa volare o cadere;

- evitare viaggi (a piedi o in auto) fuori dal Principato che non sono essenziali;

- evitare le aree esposte come il mare, i parchi e i giardini o i cantieri

- di non parcheggiare il veicolo sotto un albero.