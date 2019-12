Imperia: il nido d’infanzia ‘Gli scoiattoli’ di Porto Maurizio riceve l’accreditamento regionale

Il nido d’infanzia “Gli Scoiattoli”, sito in via Porta Nuova 1, a Porto Maurizio (tel.: 366 694 6905, mail gliscoiattolinido@gmail.com), concessionario alla Cooperativa Jobel, ha ottenuto, in data 27 novembre 2019, l’accreditamento regionale ai servizi educativi per la prima infanzia.



“Siamo molto contenti che sia stato espresso un parere positivo sugli spazi e sul progetto in generale – ha commentato l’assessore Volpe, riferendosi ai vari punti che la commissione ha rilevato durante l’audit: la documentazione settimanale per le famiglie e le fotografie siano bene esposte e valorizzate, diversi libri di qualità siano collocati in vari spazi del nido, vi sia molto materiale naturale a disposizione coerente con l’originale allestimento dello spazio immersivo a tema 'bosco'. “Un grande merito va soprattutto all’equipe – chiosa la coordinatrice pedagogica, dottoressa Manuela Bruno – e ai progetti già in atto: 'Profumi e sapori dell’orto in terrazzo' e 'Autonomia', che si incontrano al momento del pranzo, quando i bimbi si mettono a tavola e, in completa autonomia, si apprestano a mangiare”.