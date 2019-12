Auguri Croce Rossa! A Villa Nobel festeggiati i 120 anni degli 'Angeli Rossi', in arrivo anche un'ambulanza pediatrica (Foto e Video)

Festa bagnata dalla pioggia e Croce Rossa costretta a festeggiare i suoi 120 anni all’interno della splendida Villa Nobel, con la successiva benedizione di una nuova ambulanza proprio davanti all’ingresso della villa.

Alla presenza di autorità civili e militari, si sono ricordati i tanti interventi della Croce Rossa, che per il Comitato di Sanremo affondano addirittura le radici nel terremoto di Messina del 1908. Poi tantissimi gli interventi degli ‘Angeli rossi’, che oggi compiono 120 anni.

Intanto è stato confermato che, a gennaio, arriverà quasi sicuramente grazie ad un lascito una ambulanza pediatrica, fondamentale per salvare le vite dei più piccoli. I festeggiamenti della Croce Rossa si concluderanno nel pomeriggio con la Festa dei Volontari e la consegna di diplomi di anzianità.

Come tradizione vuole il comitato matuziano di Croce Rossa Italiana, che quest’anno festeggia i suoi 120 anni, ha stampato il calendario 2020 che vede riprodotte immagini dei volontari della sezione locale in varie situazioni, dal Festival di Sanremo alla Classicissima di ciclismo, dal Corso Fiorito alle iniziative di raccolta fondi, senza dimenticare alcuni scatti nelle situazioni di emergenza o in esercitazioni.

Nei prossimi giorni i volontari in divisa andranno in giro per Sanremo a consegnare, in cambio di un’offerta, l’almanacco. Coloro che lo desiderassero, potranno recarsi direttamente ad acquistarlo presso la sede Cri di Via Pisacane, 13. Per informazioni tel. 0184/505050.