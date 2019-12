Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 1° dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 1° DICEMBRE

SANREMO



16.30. ‘Se lo sviluppo abbraccia la bellezza’ a cura de ‘La città invisibile’: mostra + alle 17, consegna del premio Adler + musica con i Mostly Harmless Quel Duo lì. Forte di Santa Tecla



IMPERIA



9.30-17.30. Corso di Perfezionamento in Geografia, Economia e Psicologia dell’Alimentazione a cura del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova. Sede della Camera di Commercio, Via Schiva 29, ingresso libero e gratuito, anche domani (info)



11.45. Concerto 'Banda Musicale P.S. Rambaldi' in occasione dei festeggiamenti di Santa Cecilia, patrona dei musicisti. In programma brani della tradizione bandistica e popolare. Piazza San Sebastiano in frazione Coldirodi



16.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, concerto dei ‘Flautonauti’ diretti dal M° Marco Moro. Vecchio Municipio a Castelvecchio (più info)



BORDIGHERA



8.00-19.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: Mostra Mercato di Antiquariato e Collezionismo (ogni prima domenica di ogni mese). Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



TAGGIA ARMA



9.30. Festeggiamenti in onore di Santa Barbara: raduno sul Sagrato della chiesa di San Giuseppe e Sant'Antonio + alle ore 10 S. Messa officiata dal Parroco in suffragio di tutti i caduti in guerra + alle ore 11 partenza del corteo preceduto dalla banda musicale ‘P. Anfossi’ di Taggia per le vie C. Colombo, Via Boeri, Via San Giuseppe, Via Lungomare piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA



8.00-20.00. Diano Colleziona: Mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato in Via Petrarca, Via Santa Caterina da Siena (ogni prima domenica di ogni mese)



15.30. ‘S'a va ben, a me maìu’: commedia semi dialettale in tre atti a cura dell’Associazione Parrocchiale ‘L'Arca di Noè’. Ricavato delle libere offerte interamente devoluto al Fondo di Solidarietà per le famiglie della Parrocchia. Opere Parrocchiali, Sala Don Piana



ENTROTERRA

VALLEBONA



11.00-18.00. Festa di inizio Avvento con il caratteristico Bazar di Natale. Locali dell'Associazione Pedagogica Steineriana in Via Municipio 4 (locandina)



FRANCIA

CANNES

11.00 & 15.00. Festival de Danse de Cannes 2019. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 15 dicembre (i dettagli a questo link)

MONACO

10.00-19.00. 24ª edizione di ‘Monte-Carlo Gastronomie’: rendez-vous della gastronomia francese e straniera alla scoperta di sapori autentici, prodotti locali e idee originali per tavoli da festa (ingresso 5 euro). Espace Fontvielle, fino al 2 dicembre (più info)

14.30 & 17.00. Teatro ‘Scaramuccia’ di Carlo Boso. Théâtre des Muses (più info)

15.00. Gala internazionale di ginnastica artistica Princesse Grace. Salle Gaston Médecin dello Stadio Louis II

17.00. Concerto del gruppo The London African Gospel Choir in occasione del Monte-Carlo Jazz Festival. Salle Garnier dell'Opéra de Monte-Carlo (info)

18.00. Per il ciclo Grande Stagione, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Frank Peter Zimmermann, violino. In programma: Ludwig Van Beethoven e Anton Bruckner. Come preludio al concerto, presentazione delle opere alle 17 a cura di André Peyrègne. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00. ‘Festival Manca 2019’: Festival Internazionale di musica moderna organizzato dal CIRM. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (più info a questo link)

14.00-20.00. ‘C’est pas Classique’ (ultimo giorno della 15a edizione). Luoghi vari (info)







