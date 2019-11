Il gruppo alpini di Vallecrosia presente alla giornata della colletta alimentare

Il gruppo alpini di Vallecrosia come tutti gli anni presente alla giornata della colletta alimentare.



“Oggi al supermercato Conad di via Roma e all'Eurospin di via Colombo gli alpini di Vallecrosia, insieme all'associazione ‘Il cortile’ e agli studenti del liceo Aprosio di Ventimiglia, hanno partecipato alla giornata nazionale della colletta alimentare. Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perchè distribuiamo loro del cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo. Essi hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell'affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore… semplicemente... lasciamo per un giorno da parte le statistiche; i poveri non sono numeri sono persone a cui andare incontro. Noi alpini di Vallecrosia ringraziamo tutti coloro che con un semplice gesto hanno fatto felice una persona che ha più bisogno. 13 quintali di Grazie”.