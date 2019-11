FELICI E VELOCI |

Felici e Veloci: le nuove (video) ricette di Fata Zucchina. Oggi prepariamo i pera rolls

La forma è quella di bignè, ma all’interno c’è un cuore gustoso di pera gorgonzola nocciole e salvia. I Perotti sono veloci, appetitosi e "amici" di cuore e ossa!

Tratta dal ricettario inSUPERabile di Fata Zucchina con la pera dell'Emilia Romagna IGP nell'ambito del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna (mantenere carattere più piccolo) https://www.youtube.com/watch?v=k7v3bqhus1o INGREDIENTI Tempo di preparazione:5 minuti Ingredienti per 4 persone 120 g di Pera kaiser 8 bignè vuoti 80 g di Gorgonzola 2 cucchiai di granella di nocciole Salvia fresca qb Sale e pepe q.b. PREPARAZIONE Lavate, pelate e tagliate la pera a piccoli pezzetti Mescolate i cubetti di pera con il gorgonzola, la granella di nocciole, la salvia tritata in precedenza fino ad ottenere una consistenza cremosa, infine aggiustate di sale e pepe Farcite i bignè con il composto ottenuto IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA Questi golosissimi bignè salati sono un SUPER ANTIPASTO ricco di potassio e fibre grazie alla pera,. ma anche di proteine (del Gorgonzola). Con pochi e semplici ingredienti si ottiene un pieno di calcio presente nel formaggio ma soprattutto nella salvia (che ne ha più della Zola, a parità di peso!), in aggiunta alle sue proprietà anti-infiammatorie, oltre ai grassi "buoni", al magnesio, alla vitamina E e all'acido folico della nocciola. Le fibre della pera ci aiutano a limitare l'assorbimento di grassi e colesterolo "cattivo", proteggendo così il nostro cuore.

Redazione

